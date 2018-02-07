Terör örgütü PKK kıyafetli fotoğraf paylaşımına gözaltı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin giydiği kıyafet ile çekilmiş fotoğrafını, sosyal medya hesabında paylaşan bir kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, PKK terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, örgüt kıyafetleri ve kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Yüksekova ilçesine bağlı Çatalca mezrasında, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"06.02.2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Çatalkaya mezrasında ikamet eden bir şahsın sosyal medya üzerinden, bölücü terör örgütüne ait kıyafet ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştığının tespit edilmesi üzerine yapılan operasyon neticesinde; şahıs \'Terör örgütüne üye olmak\' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın ikamet adresinde yapılan aramada; 3 bölücü terör örgütü mensuplarıyla çekilmiş fotoğraf, 3 örgütsel kitap, 2 bölücü terör örgütüne ait kıyafet, 2 palaska, 3 bel kuşağı, 3 bölücü terör örgütünü simgeleyen rozet, 1 bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 3 kilogram cinsi tespit edilemeyen gri renkli katı madde ve 72 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"



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