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Terör operasyonunda 3 kişi havalimanında yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- AVUSTRALYA'dan terör örgütü PKK/KCK adına falliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldiği belirlenen 3 kişi, yeniden bu ülkeye dönecekleri sırada havalimanında gözaltına alındı

18 Ekim 2018 20:04

GAZİANTEP, (DHA)- AVUSTRALYA\'dan terör örgütü PKK/KCK adına falliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep\'e geldiği belirlenen 3 kişi, yeniden bu ülkeye dönecekleri sırada havalimanında gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına Avustralya\'da faaliyetlerde bulunan bazı kişilerin, örgüt için faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep\'e gelip yeniden Avustralya\'ya dönecekleri yönünde bilgiler üzerine harekete geçti. Ekipler, kimliğini belirledikleri 3 kişiyi, yurt dışına çıkmak üzereyken Gaziantep Havalimanı\'nda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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