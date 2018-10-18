Terör operasyonunda 3 kişi havalimanında yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- AVUSTRALYA\'dan terör örgütü PKK/KCK adına falliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep\'e geldiği belirlenen 3 kişi, yeniden bu ülkeye dönecekleri sırada havalimanında gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına Avustralya\'da faaliyetlerde bulunan bazı kişilerin, örgüt için faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep\'e gelip yeniden Avustralya\'ya dönecekleri yönünde bilgiler üzerine harekete geçti. Ekipler, kimliğini belirledikleri 3 kişiyi, yurt dışına çıkmak üzereyken Gaziantep Havalimanı\'nda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.