Terör listesindeki Türk!

El Kaide’nin 2001 yılında 3 bine yakın insanın öldüğü 11 Eylül saldırısının sonrası Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı Güvenlik Konseyi tarafından oluşturulan “Terörü destekleyenler kişi ve kuruluşlar” listesine Adem Yılmaz isimli bir Türk vatandaşı da girdi.



Almanya’da yakalanan, El Kaide hücresinin üyesi olan Yılmaz’ın adı, “BM El Kaide ve Taliban Yaptırımlar Komitesi” tarafından oluşturulan ve 300 dolayında kişi ve kurumun adının bulunduğu, “El Kaide, Usame bin Ladin ve Taliban ile bağlantısı olan kişi ve kurumlar” listesine 28 Ekim 2007’de dahil edildi.



Almanya’da birlikte yakalandığı Alman vatandaşları Fritz Martin Gelowicz ve Daniel Martin Sneider ile aynı gün listeye giren Yılmaz, 4 Kasım 1978 doğumlu ve Bayburt nüfusuna kayıtlı.



Listedeki ilk Türk



Halen Almanya’da tutuklu bulunan Yılmaz, İslami Cihad Birliği üyesi olduğu gerekçesiyle 4 Eylül 2007’de bir operasyon sonucu tutuklanmıştı. Yılmaz, BM’nin terörist listesine giren ilk Türk vatandaşı oldu.



Aynı listeye daha önce Türkiye ile bağlantılı olarak Suudi işadamı Yasin el Kadı ile Nasco Holding’in sahibi Ahmed İdris Nasreddin girmişti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kendisine kefilim” dediği El Kadı ise halen listede bulunuyor. Listede isimleri olanların tüm dünyadaki maddi varlıkları donduruluyor.

