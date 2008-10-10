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Politika

Terör kararı salı gününe kaldı

Başbakan Erdoğan'ın başkanlığındaki Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na 14 Ekim'de devam edilecek.

10 Ekim 2008 03:00

Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na 14 Ekim Salı günü devam edilecek.


Toplantı sonrasında Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün 13.00-19.00 saatleri arasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na 14 Ekim Salı günü devam edileceği belirtildi.

Başbakanlık Merkez Bina'da saat 13.00'de başlayan ve 6 saat süren toplantıya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Emre Taner, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ve öteki ilgililer katıldı. (AA)

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