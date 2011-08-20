T24 LogoT24 Logo
Gündem

Terör kamplarına 3. harekat ANKARA (A.A)

20 Ağustos 2011 13:56

-Terör kamplarına 3. harekat ANKARA (A.A) - 20.08.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, hava harekatı ile koordineli olarak Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 85 hedefin, topçu silahları ile yoğun olarak ateş altına alındığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yer alan basın açıklamasında, Irak'ın kuzeyinde Kandil Dağı, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 20 hedef grubunun Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından 19 Ağustos 2011 günü sabah ve müteakiben akşam saatlerinde icra edilen hava harekatı ile etkili olarak vurulduğu belirtildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan uçakların emniyetle üslerine döndüğü ifade edilen açıklamada, hava harekatı ile koordineli olarak Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 85 hedefin, topçu silahları ile yoğun olarak ateş altına alındığı kaydedildi. Açıklamada, hedefler üzerinde sağlanan hasar ve zayiatın değerlendirilmesinin, keşif uçuşu dahil çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre sürdürüldüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24