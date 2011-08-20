-Terör kamplarına 3. harekat ANKARA (A.A) - 20.08.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, hava harekatı ile koordineli olarak Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 85 hedefin, topçu silahları ile yoğun olarak ateş altına alındığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yer alan basın açıklamasında, Irak'ın kuzeyinde Kandil Dağı, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 20 hedef grubunun Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından 19 Ağustos 2011 günü sabah ve müteakiben akşam saatlerinde icra edilen hava harekatı ile etkili olarak vurulduğu belirtildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan uçakların emniyetle üslerine döndüğü ifade edilen açıklamada, hava harekatı ile koordineli olarak Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 85 hedefin, topçu silahları ile yoğun olarak ateş altına alındığı kaydedildi. Açıklamada, hedefler üzerinde sağlanan hasar ve zayiatın değerlendirilmesinin, keşif uçuşu dahil çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre sürdürüldüğü bildirildi.