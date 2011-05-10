'Terör için size yılda 400 milyon dolar veriyoruz'

T24 - ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, Başbakan Erdoğan'ın terörle mücadele konusunda 'bizi yalnız bıraktınız' sözlerine, 'Terörle mücadelede Türkiye’ye ABD’den daha fazla destek veren başka bir ülke varsa, bu ülkeyi bilmek isterim” dedi.



Ricciardone, ABD’nin, verdiği ‘pahalı özel yeteneklerin’ yıllık değerinin 400 milyon dolar olduğunu söyledi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Yüksek teknoloji alanında hizmet veren iki ABD firmasının İzmir’e gelmesi nedeniyle bu kentte bulunan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, ABD’nin, terör örgütüyle mücadelesinde Türkiye’ye yeterince yardım etmediği şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Bu tür iddialar bir efsanedir, yalandır. Terörle mücadelede Türkiye’ye ABD’den daha fazla destek veren başka bir ülke varsa, bu ülkeyi bilmek isterim” dedi.



Büyükelçi Ricciardone, Türkiye’nin terör örgütüyle mücadelesinde ABD’nin zaman zaman “elinden geleni yapmadığı” gerekçesiyle eleştirilmesini “anlamsız” bulduğunu, bu tarz yaklaşımların ardındaki düşünceyi anlamakta zorlandığını söyledi.



Terörizmle mücadelede Türkiye ile diplomatik alanda işbirliği yaptıklarını, diğer ülkelere PKK’ya baskı uygulama çağrısında bulunduklarını ifade eden Ricciardone, buna ek olarak iki ülke arasında hukuki yaptırımlar alanında da işbirliği olduğunu belirtti.





‘Yapıyoruz, çünkü müttefikiz’



Ricciardone, geçen haftalarda 5 PKK’lının uyuşturucu taciri olarak tanımlandığını, mal varlıklarının dondurulduğunu ve seyahat özgürlüklerinin ellerinden alındığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Terörle mücadelede Türkiye’ye ABD’den daha fazla destek veren başka bir ülke varsa, bu ülkeyi bilmek isterim. Diplomatik işbirliği yapıyoruz, hukuki yaptırımlarda işbirliğimiz var. Detaylarını burada vermem söz konusu olamaz, ama en önemli işbirliği alanımız ise istihbarattır.

ABD aşırı derecede değerli ve açık söylemek gerekirse bir o kadar da pahalı özel yeteneklere sahiptir. Bu teknik yeteneklerin kullanımı sınırlıdır, bunları Afganistan’daki kendi güçlerimizin yararına kullanmak yerine, Türk kuvvetlerinin hizmetine sunduk.





'Değeri kurtarılan insan hayatı'



Sunduğumuz bu yetenekler sadece dolarla ölçülemez, değeri kaç Türk insanının hayatının kurtarıldığıyla ölçülebilir. Elbette bir maddi değeri de var, bedeli günde bir milyon doların üzerindedir, yıllık maliyeti 400 milyon dolara yakındır ve bu uygulama birkaç yıldır sürüyor, buna ‘hiç bir şey’ denemez.



Bunu yapıyoruz, çünkü biz terörizmle mücadelede müttefikiz. Bunu yapıyoruz, çünkü ABD PKK’nın terörist bir örgüt olduğunu ilan etmiştir. Onların terörist olduğunu açıkça ilan ettik, hukuki yaptırımları destekliyoruz, askeri güçlerinizi destekliyoruz, diplomatlarınızla birlikte çalışıyoruz, bir şey yapmadığımız nasıl düşünülebilir, bilemiyorum.”





'Ladin’in en kötü zalimliği'



Bin Ladin’in öldürülmesini de değerlendiren Ricciardone, Bin Ladin’in ölümünün dünyanın birçok şehrindeki terör kurbanlarını geri getirmeyeceğine, kurbanların yakınlarının acılarının sona ermeyeceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bin Ladin’in yaptığı en kötü zalimlik, aşırılık, nefret ve şiddetin İslam ile ilgisi olduğuna dair insanların akıllarının karışmasına neden olmasıydı. İran’da, Türkiye’de, Güneydoğu Asya’da yaşadım, çok insan tanıdım. Kendilerine Müslüman diyen bu insanların hiçbiri şiddet yanlısı ya da zalim insanlar değildi. Bin Ladin, bir figür olarak kendini İslam’ın temsilcisi olarak gösterdi. Bence bu, Bin Ladin’in işlediği en büyük suçtur. Şimdi ortadan kalktığına göre, artık bunu yapamaz, umarım varken açtığı yaralar, yokluğunda iyileşir.”







