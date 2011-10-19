Terör gerilimi Meclis'te tartışma çıkardı

T24- Hakkari’de 24 askeri şehit olduğu saldırı sonrası hükümet ve muhalefetin birbirini eleştiren tavrı TBMM Genel Kurulu’na yansıdı. Genel Kurul’da hükümet adına konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile muhalefet vekilleri arasında tartışma yaşandı. Bozdağ, "Kara ve hava harekatı dahil ne yapılması gerekiyorsa hepsinin yapılmasında en ufak bir tereddüt yoktur" dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda, Hakkari'deki terör saldırısı nedeniyle Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın milletvekillerini bilgilendirmesi bekleniyordu ancak, kürsüye Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ geldi. Bozdağ, konuşmasını yapmak üzere kürsüye yöneldiği sırada CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri, kendilerine yerlerinden söz verildiğini, bu nedenle Bozdağ'ın da konuşmasını yerinden yapması gerektiğini söyleyerek itiraz etti. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, Bozdağ'a yerinden söz verdi.



Bozdağ, Hakkari'deki hain saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulundu. Bozdağ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğini, hiçbir terör eyleminin bu mücadelenin sürdürülmesine engel olamayacağını vurguladı.

Hakkari'deki hain saldırının ardından bölgede, uluslararası hukukun öngördüğü sıcak takip dahil her türlü operasyonun, bütün güvenlik birimlerinin imkanları kullanılarak sürdürüldüğünü belirten Bozdağ, saldırının duyulmasından itibaren bütün kurumların konuyu yakından takip etmeye başladığını bildirdi.







'Savaş değil terör'





BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın ''bu bir savaştır'' şeklindeki ifadesini eleştiren Bozdağ, bunun bir savaş değil, terör olduğunu söyledi. Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Bu bir terördür, ortaya konulan eylemler de terör eylemidir. Türkiye'nin mücadelesi de terörle mücadeledir. Türkiye PKK terör örgütü gibi nice eli kanlı terör örgütleriyle sadece Cumhuriyet döneminde değil daha öncesinde de mücadeleler yapmış ve her defasında bu mücadelelerde galip gelmiştir. Terör konusunda da aynı başarının elde edileceğinden, PKK terörünün yok edileceğinden benim de şüphem yok, hükümetin de milletin de hiçbir şüphesi yok. Ama bunun belli zamanı aldığı da muhakkaktır.





Terörle mücadelede mesafe alan ülkeleri görüyoruz. İktidarı ile muhalefeti ile partilerin terör karşısında nasıl yek vücut olduklarını görüyoruz. Ama bakın benim kürsüden konuşmama izin verilmedi. Ben isterdim ki Hükümetin kürsüden konuşmasına izin verilseydi, oradan derdimizi anlatırdık.



Türkiye terörle mücadelesinde başarılı olacaktır ama bunun ilk adımı parlamentonun çatısı altında olmalıdır. Bütün siyasi partiler terör konusunu siyasi rekabet konusu olmaktan çıkarıp ittifak konusuna dönüştürdüğü zaman, önemli mesafe almış oluruz. Ben bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bugün eksikler olsa dahi zaman içinde bunu da başaracağız.''





Hakkari'deki 24 askerin de hayatını bu mücadelede vatan için feda ettiğini ve şehit olduğunu, dün 5 güvenlik görevlisinin de aynı amaç uğruna hayatlarını kaybettiğini belirten Bozdağ, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın ''Mücadele etmeyenler helak olsun'' ifadesini anımsatarak, ''Bizim güvenlik görevlilerimiz şehit olurken, bütün birimlerimiz ayaktayken, Cumhurbaşkanı ile Başbakanı ile Hükümeti ile ayaktayken, sadece bizim değil bizden önceki hükümetler de mücadelenin azami gerekeni için ne lazımsa yaparken, 'mücadele etmeyenler helak olsun' diye beddua etmek, bu çatının altında bulunan hiç ama hiç kimseye yakışmaz. Biz dua etmemiz lazım güvenlik güçlerimiz için. Ama maalesef bedduayı da bu çatının altında duyduk, ondan dolayı da üzüntümü ifade etmek isterim'' diye konuştu.