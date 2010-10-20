-TERÖR 40 BİN CAN ALDI ÇANKIRI (A.A) - 20.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ülkenin bir etnik terörle karşı karşıya kaldığını, 40 bin insanın hayatını kaybettiğini, terörle mücadele için 300 milyar doların üzerinde harcama yapıldığını ifade ederek, ''Türkiye büyüyüp, güçlendikçe birilerinin karnı ağrıyor''dedi. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin 2010-2011 akademik yılı açılış törenine katılan Çiçek, burada yaptığı konuşmada, kendi iktidarları döneminde çok sayıda üniversite kurulduğunu, katıldıkları tüm üniversite açılışlarında heyecanlarının yenilendiğini ifade etti. Üniversitelerin toplumu değiştiren, dönüştüren ve çağa ayak uydurmasını sağlayan kurumların başında geldiğini vurgulayan Çiçek, günümüzde en stratejik değerin insan olduğunu, insanını iyi yetiştiren ülkelerin müreffeh hale geldiğini söyledi. Eğitimli insan yetiştirmenin bir devleti gelecek çağlara hazırlayacağını ve o devleti her anlamda güçlendireceğini ifade eden Bakan Çiçek, ''Biz de iyi insan yetiştirmeye önem veriyoruz. İktidara geldiğimiz günden beri bütçede, eğitimi en ön sırada tuttuk ve büyük destek sağladık'' diye konuştu. -''BİRİLERİNİN AYAĞINA BASIYORUZ''- Türkiye'nin gelişmesini istemeyen güçler olduğunu belirten Çiçek, sözlerini şöyle tamamladı: ''Türkiye, bir etnik terörle karşı karşıya. 40 bin insanımızı kaybettik. Teröre 300 milyar doların üzerinde para harcadık. Türkiye büyüyüp, güçlendikçe birilerinin karnı ağrıyor. Biz büyüdükçe birilerinin ayağına basıyoruz. Biz onların ayağına bastıkça onlar da buna karşılık terörü kullanıyor. Terörden en fazla Güneydoğu Anadolu insanı zarar gördü.'' Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş da kısa sürede büyüyen ve güçlenen bir üniversite olduklarını, standartları yüksek bir eğitim verdiklerini söyledi.