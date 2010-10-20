T24 LogoT24 Logo
Politika

TERÖR 40 BİN CAN ALDI  ÇANKIRI (A.A)

20 Ekim 2010 19:19

-TERÖR 40 BİN CAN ALDI  ÇANKIRI (A.A) - 20.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ülkenin bir etnik terörle karşı karşıya kaldığını, 40 bin insanın hayatını kaybettiğini, terörle mücadele için 300 milyar doların üzerinde harcama yapıldığını ifade ederek, ''Türkiye büyüyüp, güçlendikçe birilerinin karnı ağrıyor''dedi. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin 2010-2011 akademik yılı açılış törenine katılan Çiçek, burada yaptığı konuşmada, kendi iktidarları döneminde çok sayıda üniversite kurulduğunu, katıldıkları tüm üniversite açılışlarında heyecanlarının yenilendiğini ifade etti.  Üniversitelerin toplumu değiştiren, dönüştüren ve çağa ayak uydurmasını sağlayan kurumların başında geldiğini vurgulayan Çiçek, günümüzde en stratejik değerin insan olduğunu, insanını iyi yetiştiren ülkelerin müreffeh hale geldiğini söyledi. Eğitimli insan yetiştirmenin bir devleti gelecek çağlara hazırlayacağını ve o devleti her anlamda güçlendireceğini ifade eden Bakan Çiçek, ''Biz de iyi insan yetiştirmeye önem veriyoruz. İktidara geldiğimiz günden beri bütçede, eğitimi en ön sırada tuttuk ve büyük destek sağladık'' diye konuştu. -''BİRİLERİNİN AYAĞINA BASIYORUZ''- Türkiye'nin gelişmesini istemeyen güçler olduğunu belirten Çiçek, sözlerini şöyle tamamladı:  ''Türkiye, bir etnik terörle karşı karşıya. 40 bin insanımızı kaybettik. Teröre 300 milyar doların üzerinde para harcadık. Türkiye büyüyüp, güçlendikçe birilerinin karnı ağrıyor. Biz büyüdükçe birilerinin ayağına basıyoruz. Biz onların ayağına bastıkça onlar da buna karşılık terörü kullanıyor. Terörden en fazla Güneydoğu Anadolu insanı zarar gördü.''  Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş da kısa sürede büyüyen ve güçlenen bir üniversite olduklarını, standartları yüksek bir eğitim verdiklerini söyledi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24