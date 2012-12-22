'Terminatör'ün yeni saçları Twitter'da

Aksiyon filmlerinin tanınan isimlerinden Arnold Schwarzenegger’in yeni filminin çekimleri başladı. Schwarzenegger, yeni saç stiliyle sette çektirdiği fotoğrafını Twitter’da hayranlarıyla paylaştı.

“Terminatör” serisinin ünlü aktörü Schwarzenegger, yeni bir aksiyon filmi için kamera karşısına geçti.

“Ten” adlı film için kısa kestirdiği saçlarıyla poz veren Schwarzenegger’in yeni tarzını eleştirenler de oldu.

Schwarzenegger başrollerini Sam Worthington, Joe Manganiello, Malin Akerman, Josh Holloway, Terrence Howard ve Mireille Enos ile paylaştığı yeni filminde bir polisi canlandırıyor.

Aktörün kendisine nostaljik bir hava verdiği söylenen saçları ve fotoğrafta görülen dövmeleri için bazı hayranları ve eleştirmenler “yakışmadı” yorumunu yaptı.



