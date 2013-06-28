Terminatör serîsine yeni bir yapım eklenecek

Ünlü film serisi 'Terminatör' e üç yeni film ekleneceği bildirildi. Paramount Pictures filmin 2015 yılında vizyona girmesini planladıklarını açıkladı.

1984 yılından beri devam eden, Arnold Schwarzenegger'in başrolünü üstlendiği 'Terminatör' serisi, bugüne kadar toplamda 1 milyardan fazla gişe hasılatı elde etti.

26 Haziran 2015'te vizyona girmesi planlanan filmde, Schwarzenegger'in başrolde oynayıp oynamayacağı henüz belli olmadığı açıklandı.

Serînin en son filmi 'Terminator Salvation' çekildiği sırada Kaliforniya Valisi olmasından dolayı, Schwarzenegger rol almamıştı.

Filmin yapımını 2013 yılında Oscar ödülü alan 'Zero Dark Thirty' filminin yapımcısı Annapurna Pictures üstleneceği ifade edildi.