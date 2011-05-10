-TERMİNATÖR EŞİNDEN AYRILDI ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - ABD'nin eski California Valisi Arnold Schwarzenegger'in, 25 yıllık eşi Maria Shriver'dan ayrıldığı bildirildi. Açıklama, vücut geliştirmenin önderliğini yaptıktan sonra Hollywood'da yükselen Avusturya asıllı Schwarzenegger'in bir sözcüsü tarafından yapıldı. Dört çocuğu bulunan çift, ortak açıklamasında, kişisel ve profesyonel yaşamlarında geçiş döneminde bulunduklarını ve uzun, dikkatli bir değerlendirme sürecinin ardından ayrılma kararını birlikte aldıklarını kaydetti. Çocukların kimde kalacağı ve Brentwood'daki evde kimin yaşayacağı açıklamada belirtilmedi. Shrwarzenegger ve Shriver, ayrılık döneminde ''ilişkilerinin geleceği üzerinde çalışacaklarını'' ve bu özel meseleye ilişkin ne kendilerinin ne de ailelerinin daha fazla açıklamada bulunacağını ifade etti. Cumhuriyetçi Partili Schwarzenegger, iki dönem yürüttüğü California Valiliği görevini Ocak ayında tamamlamıştı. Çiftin 26 Nisan'daki 25. evlilik yıl dönümlerinden bir ay önce Maria Shriver, sosyal paylaşım sitesi facebook'taki sayfasına, hayatında bir geçiş döneminde bulunduğunu ve bunun kolay olmadığını belirterek, ''Kendi hayatınızdaki geçiş dönemleriyle nasıl başa çıktığınıza dair tavsiyelerinizi almayı çok isterim'' ifadesini kullanmıştı. Schwarzenegger, valiliği döneminde eyaletin başkenti Sacramento'ya taşınmadı, özel bir jetle Pasifik kıyısındaki eviyle başkent arasında gidip geldi. Shriver, ABD'nin siyasi yaşamında önemli bir yer tutan Kennedy ailesinden geliyor. Maria Shriver'in iki yıl önce 88 yaşında ölen annesi Eunice Kennedy Shriver, ABD Başkanlarından John F. Kennedy'nin kız kardeşiydi. Maria Shriver, eşi Schwarzenegger California Valiliğini üstlendiği zaman, NBC televizyonundaki muhabirlik görevini bırakmıştı. Kendi başına dünyanın en büyük beşinci ekonomisine sahip olan California eyaletinin valisinin eşi olarak Shriver, kadınlar için yıllık bir konferans düzenleyerek, iş, politika ve sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getiriyordu. Ayrılık açıklaması, Maria Shriver'ın babası Sargent Shriver'in Ocak ayındaki ölümünden birkaç ay sonra geldi. Sargent Shriver, 1972 yılında Demokrat Parti'den ABD başkan yardımcısı adayıydı. Hollywood'da ''Terminatör'' lakabıyla anılan Cumhuriyetçi Partili Schwarzenegger ve Demokrat Parti geleneğinden gelen eşi Shriver, aralarındaki siyasi farklılıkları sıklıkla espri konusu yapıyordu. Valilik görevini tamamladıktan sonra Schwarzenegger, yeniden sinema dünyasına dönmeye hazır olduğunu, bir televizyon şovu ile ''Terminatör'' lakabından türetilen ''Governator'' adlı bir çizgi romanın üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Schwarzenegger'in, yeni bir ''Terminatör'' filminde rol alabileceği de belirtiliyor.