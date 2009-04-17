Terminatör Beckham

Geçmişte Adidas Pepsi Armani gibi reklam filmlerin de oynayan ünlü oyuncu Motorola’nın reklamında Terminatör’e dönüşüyor.Haber fotoğrafında gördüğünüz final resmi özel efekt teknikleri kullanılarak oluşturuldu. Beckham’ın kaburga ve kas yapısının kırmızı bir ışık ile çerçeveli olarak göründüğü reklam, Motorola’nın ‘Aura’ isimli telefonun tanıtımı için hazırlandı.Paslanmaz kasaya sahip ‘Aura’ cep telefonunun merceği 63 karatlık safirden yapıldı ve fiyat 1400 sterlin olarak belirlendi