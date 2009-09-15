Terminalde ayin yaptılar, sonra uçağa bindiler

Yahudilerin en dindar kesimi olarak bilinen Ultra-Ortodoks Yahudiler Kiev'e gidecek uçağa binmeden önce diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde dua edip ayin yaptıktan sonra uçağa bindiler.



İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali 205 numaralı kapının bulunduğu bölümde toplanan 55 kişilik kafile apronda bulunan uçaklara dönerek grup halinde ibadet etti.



Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla bugün saat 15.00’da İstanbul’dan Kiev’e gitmek için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali 205 numaralı salonda bekleyen aralarında çocukların da olduğu 55 kişilik Ultra Ortodoks Yahudi yolcular, önce grup başının çağırmasıyla toplanmaya başladı.



Yüzlerini aprona dönerek tevrat okuyan ve ibadet etmeye başlayan Yahudi grubu, diğer yolcular da meraklı gözlerle izledi. Yaklaşık 20 dakika süren ayin esnasında kafile havalimanında ilginç görüntüler oluşturdu.

