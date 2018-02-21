Termik santrallerin zararını yerinde gözlemlediler

Sıtkı GÖNEN/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri arasındaki bölgeye yapılması planlanan termik santrale tepki gösteren yöre halkından yaklaşık 40 kişi, Kahramanmaraş\'ın Afşin ilçesine geldi. Heyet, termik santrallerin verdiği zararı yerinde inceleyip, bilgi aldı.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ve sivil toplum kuruluşların temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 40 kişilik heyet, bir süre önce üretime ara veren Afşin- Elbistan A Termik Santrali\'nin önünde toplandı. Heyet, yıllardır baca gazı arıtma tesisi olmadan çalıştırılan ve bölgeye zehir saçılan santralin zararlarını yöre halkından dinledi. Tekirdağ\'dan gelen heyete, \'Büyükşehir Yasası\'ndan önce kasaba olan Çoğulhan\'da belediye başkanlığı yapan İYİ Parti Afşin İlçe Başkanı Adem Yıldız da bilgi verdi. Santralin bölgeye ciddi zararlar verdiğini kaydeden Yıldız, \"Havanıza, suyunuza, toprağınıza sahip çıkın. Biz, maalesef bu sahipliği yapamadık; ama görüyorum ki sizler, tek vücut olmuşsunuz. Bizler, darmadağın olduk. Toprağımızı, sağlığımızı kaybettik. Mezarlarımızı kaybettik. Bölgede hiçbir anımız kalmadı\" dedi.

\'SANTRAL, HALKIN SAĞLIĞINA MAL OLMUŞ\'

İYİ Parti\'li Yıldız ve bölge halkıyla görüştükten sonra değerlendirmelerde bulunan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, santralin zararlarını yerinde gördüklerini söyledi. Bölgelerine yapılacak termik santralin ‘oldu bitti’ye getirilmeye çalışıldığını savunan Akay, \"’Oldu bitti’ ile bu işlerin olunmasının hiç kimseye zerre kadar faydası yok. Bu işleri köpürterek, güzelleştirerek, süsleyerek, işlev haline getirerek, aklımızla oynanmasını kimse beklemesin. \'Akıllı kömür\' diye bizi kandırmasınlar. Afşin\'de görüyoruz ki bölgeye yapılan termik santral çevre halkının sağlığına mal olmuş. Çoğulhan\'ın 10 bin nüfusu 2 bine düşmüş. Biz Çerkezköy\'ün bu duruma düşmesine izin vermeyeceğiz. Halkımız, o termik santralin yapılmaması için hassasiyetini ortaya koyacağına inanıyorum\" diye konuştu.

\'GÖÇ VEREN BÖLGE OLMAK İSTEMİYORUZ\'

Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ise bölgelerinde termik santral istemediklerini vurgulayarak, \"500 civarında sanayi tesisimiz var. Biz, şu anda göç alan bir bölgeyiz. Termik santral yapıldıktan sonra göç veren bir bölge olmak istemiyoruz. 350 dekar Çerkezköy\'den, 150 dekar da Kapaklı\'dan olmak üzere 500 dekar bir alanı işlev içerisine alacaklarını söylediler. Biz, burada görüyoruz ki 50 dekar ile başlamışlar; şu anda 100 bin dekar olmuş. Biz, buna fiziki olarak baktığımızda 3 tane Kapaklı ediyor. Bu alanlar, bildiğimiz orman alanı içerisinde. Yani kısaca Çerkezköye termik santrali yapılırsa ne bölge kalacak ne orman kalacak. Bizim sanayimiz bize yeter. Termik santrali yapılacaksa başka yerlere yapsınlar\" dedi.

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