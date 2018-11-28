Termik santrallerde Eylül'de 7.75 milyon ton kömür yakıldı

İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Türkiye genelinde termik santraller Eylül ayında 7 milyon 755 bin ton kömür yaktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Eylül ayında termik santrallerde yakılan kömürün 1 milyon 668 bin tonunu taşkömürünün ve 6 milyon 87 bin tonunun da linyitin oluşturduğunu ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre;

“Katı yakıtların Eylül ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına göre taşkömürü 104 bin 144 ton, linyit 7 milyon 22 bin 109 ton ve taşkömürü koku 367 bin 604 ton gerçekleşti. Teslimat miktarları ise taşkömüründe 3 milyon 168 bin 987 ton, linyitte 6 milyon 936 bin 405 ton ve taşkömürü kokuda da 385 bin 206 ton oldu.

“Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3.3 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşirken, söz konusu oran taşkömürü kokunda yüzde 95.4 ve linyitte yüzde 101.2 oldu.

“Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının;

- yüzde 52.7’si termik santrallere,

- yüzde 17’si kok tesislerine,

- yüzde 5.8’i demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken

linyit teslimatının;

- yüzde 87.8’i termik santrallere,

- yüzde 6.9’u demir çelik harici sanayiye yapıldı.

Taşkömürü kokunun ise yüzde 96.9’u demir çelik sanayine yapıldı. (Tablo ve Grafik)