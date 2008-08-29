Termik santrale karşı insan zinciri

Şırnak’ta kurulması planlanan termik santrale karşı sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu platfom protestolarını sürdürüyor. Şırnak Ömer Kabak Meydanı’nda toplanan yaklaşık bin kişi, bu kez bir kilometre mesafede bulunan Cumhuriyet Meydanı’na kadar insan zinciri oluşturdu. Protestoya DTP’li Belediye Başkanı Ahmet Ertak da katılırken, zincir oluşturanlar sık sık ‘Zehirli yatırım istemiyoruz’, ‘Termik santral sermayeyi güldürür, emekçiyi öldürür’, ‘Direne direne kazanacağız’ sloganları attı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda oturma eyleminde bulunan protestocular, ‘Ölüme yatmamak için yaşama oturuyoruz’ yazılı pankart astı.

Oturma eylemi sırasında protestocular, üzerine siyah poşet sardıkları borudan siyah dumanlar çıkarttı. Platform temsilcisi Fırat Bilir, termik santral kurulmasının ne siyasi ne de hukuki dayanağı olmadığını söyledi. Bilir, termik santrale karşı protestolarını sürdüreceklerini belirtti.

