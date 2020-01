Termik santralde 489 görevlinin katıldığı deprem tatbikatı

Yaşar ANTER/MİLAS(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'ndeki Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali\'nde yapılan \'Afet ve Acil Durumlara Hazırlık, Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyon Tatbikatı\'nda renkli görüntüler ortaya çıktı. 18 kurum ve kuruluştan 60 araç ve 489 personelin katıldığı, 1.5 saat süren tatbikatta, temsili olarak meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan santral binasında, enkaz altında kalan otomobillerdeki insanlar, çıkan yangında mahsur kalan vatandaş ve personel, kimyasal gaz sıkıntısından etkilenen ve ağır yaralananlar ile ölenleri arama ve kurtarma çalışmaları, afet bölgesinden tahliyesi ve hastaneye nakillerinin gerçekleştirildiği ve alandaki kimyasal maddelerin temizlenmesi canlandırıldı.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, bugün Milas\'a 30 kilometre mesafedeki Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali\'nde Afet ve Acil Durumlara Hazırlık, Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyon Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatı, Muğla Valisi Esengül Civelek ile Milas Kaymakamı Eren Arslan, Yeniköy Kemerköy Termik Santrali Yönetim Sistemleri Direktörü Arzu Ergül ve Muğla İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, santraldeki işçi ve memurlar ile lojmanlarda kalan aileleri merak ve heyecanla izledi. Yeniköy Kemerköy Termik Santrali Yönetim Sistemleri Direktörü Arzu Ergül, tatbikattan önce şöyle dedi:

\"Acil afet ve olağan dışı durumlarda insan çevre ve mala gelebilecek zararları azaltmak için ilimizdeki resmi kurum ve kuruluşların ve özel kurumların bu tür durumlara hazırlık kapasitelerinin arttırılması ve kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu sağlanması amacıyla bu tatbikatı düzenledik.\"

TATBİKATTAKİ GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ ARATMADI

Ardından 18 kurum ve kuruluştan 60 araç ve 489 personelin katıldığı tatbikat başladı. Temsili olarak meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan santral binasında, enkaz altında kalan otomobillerde bulunanlar, çıkan yangında mahsur kalanlar ve personel, kimyasal gaz sıkıntısından etkilenen ve ağır yaralananlar ile ölenleri arama ve kurtarma çalışmaları, afet bölgesinden tahliyesi ve hastaneye nakillerinin gerçekleştirildiği ve alandaki kimyasal maddelerin temizlenmesi canlandırıldı.

Muğla Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri de yaralı ve ölü rolü yaparak tatbikata destek verdi. Yaralıları ve ölü gibi hareketsiz duran öğrencilerin makyajları dikkat çekti. Tatbikatta, termik santralin 45 metre yüksekliğindeki binasının tepesinde mahsur kalan yaralılar da askı ip tekniği kullanılarak sağlık ekipleri tarafından sedye ile indirildi.

AYAKTA ALKIŞLAYARAK İZLEDİLER

Tatbikatı Vali Civelek ve Kaymakam Arslan ayakta alkışlayarak izledi. Tatbikatın bitiminde açıklama yapan vali Esengül Civelek \"Deprem ve afet bölgesinde olduğumuz için her türlü tedbiri felaketten önce almamız gerekir. Bugün 500\'e yakın personelin bir felaket anında nasıl bir koordinasyon içerisinde ve büyük başarı ile çalıştığını gördüm, izlerken tüylerim diken diken oldu. Gerçekten heyecanlandım. Tatbikatı hazırlayan ve gerçekleştirenlere gerçekten çok teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Önemli olan afet ve felaketlere hazırlıksız değil tam donanımlı, ve koordine olmuş bir şekilde hazırlıklı ve tedbirli olmak bu şekilde vatandaşlarımızın can güvenliğini mal güvenliğini koruyabilir gelecek zararı minimuma indirebiliriz\" dedi.

MUĞLA\'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN EN BÜYÜK TATBİKAT

Muğla İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ise yaptığı açıklamada, il için gerçekten elzem tatbikatlardan birisini gerçekleştirdiklerini anlatırken şöyle dedi:

\"Deprem kuşağı üzerinde yer alan bir ilde yaşıyoruz bunun yanısıra tabii birçok risk faktörünü de beraberinde taşıyoruz .Büyük limanlarımız var sürekli göçmen hadiseleri ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz bunun yanısıra termik santreller iki havalimanı var. Kısaca doğal afetler yönünden ve risk faktörleri açısından yoğun olan bir bölgedeyiz. Bu nedenle her türlü afete karşı hazırlıklı bulunmak için bu tatbikatları düzenledik. Özellikle 1999 depreminde malum koordinasyon eksikliğinden kaynaklı birçok ölüm meydana geldi. Amacımız afet planları kapsamında özellikle kurumlar arası işbirliğini geliştirmek ve hazırlıklı olmak. Bu nedenle ilimizde bugün en büyük tatbikatlardan birini gerçekleştirdik. Muğla\'da temelde görmek istediğimiz konu kurumların işbirliği içerisinde çalıştığını, birlikte seri olarak müdahalede bulunmaları ve işbirliğini üst düzeye çıkarmaktı. Bugün bunu başardık, Özellikle, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi\'nde (UMKE) ilimizde 139 personelimiz bulunyor ve Türkiye genelinde 8 bin personel ile Avrupa\'nın en büyük ve donanımlı ekibiyiz. Muğla halkına şunu ifade etmek istiyorum; \'Rabbim memleketimizi yerimize her türlü afet ve beladan uzak kılsın. Ancak, olursa da biz Muğla İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüm ekiplerimizle müdahaleye hazırız. Muğla\'da sağlığınız emin ellerde\' demek istiyorum.\"

Tatbikat, Vali Esengül Civelek, protokol ve tüm ekiplerin hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.

