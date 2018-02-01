TERMİK SANTRAL TOPLANTISINDA ARBEDE YAŞANDI

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri arasında kurulması planlanan kömürlü termik santralin bilgilendirme toplantısında santrale karşı çıkanlar, protestolarda bulunurken, zaman zaman arbedeler yaşandı. CHP ve MHP\'lilerin de tartıştığı ÇED bilgilendim toplantısı ı yaşanan olaylar nedeniyle yapılamadı.

Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri sınırları içerisindeki Pınarça mevkiinde yapılması planlanan kömürlü termik santral için bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'ndan gelen aralarında şube müdürlerinin de bulunduğu yetkililer, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası\'nda \'ÇED halkın katılımı\' adı altında halkı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği toplantıda salon dolarken, dışarıda kalanlar oldu. Gazetecilerin alınmadığı salona giren çoğunluğunu kadınlardan oluşan protestocular, termik santrale karşı çıkarken protestoda bulunup, sık sık \"Termik santral istemiyoruz\" sloganları attı. Salonda gerginlik ve zaman zaman da arbedeler yaşandı.

Bu sırada dışarıda kalanlar da termik santrali protesto etmek için salona girmek isteyince, geniş güvenlik önlemi alan polislerle aralarında tartışmalar ve arbede yaşandı. Dışarıda kalanlar ve aralarında Greenpeace üyelerinin de bulunduğu grup üzerlerine siyah elbiseler girip, gaz maskeleri takarak yere yatarak protestoda bulundu. Protestocular, \'Termik santral ölüm demektir. Ölümün ÇED\'i olmaz. Diren Trakya, Diren Kuzey Ormanları\', \'Kömür için ormana kıyma\', \'Kömür tozu tüm Trakya\'ya yayılacak\', \'Kanser hastaları çoğalacak\' \'Olmazbeya\' yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

TOPLANTI YAPILAMADI

Yaşanan arbedeler ve gerginlik üzerine bakanlık yetkilileri toplantıyı gerçekleştiremedi. Toplantının yapılamadığı alınan tutanağa,

\"Halkın katılım toplantısı için saat 10.30\'da Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonuna gelinmiştir. Halkın katılım toplantısı açılışı yapılmıştır. Halk bilgi almak istemeyerek eylem yapmıştır. Toplantı kapatılmıştır\" geçirildi.

CHP VE MHP\'LİLER TARTIŞTI

Tutanağın yazılması sırasında bazı CHP ve TEMA üyeleri, tutanağa, \'Toplantı kapatılmıştır\' yerine \'Toplantı yapılamamıştır\' ifadesinin yer almasını istedi. Bu sırada orada bulunan MHP ve Ülkü Ocakları üyeleri de CHP\'lilere, \"Niye karışıyorsunuz\" diye tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı. Gerginlik polisin araya girmesiyle birlikte önlendi.

Tutanağın imzalanmasının ardından bakanlık yetkilileri salondan ayrılırken, salonu boşaltan vatandaşlar da ayrı bir tutanak hazırlayarak imzaladılar.

Toplantının iptal edilmesinin ardından konuşan Çerkezköy Belediye Başkanı CHP\'li Vahap Akay, \"ÇED bilgilendirme toplantısı yapılmak istendi. Katılım yoğun oldu. Kapılar kapatıldı ve içeride tepki oluştu. Bu tepkiyle beraber vatandaşlar ciddi noktada termik santralin yapılmaması konusunda bir tepki ortaya koyunca toplantı gerçekleştirilemedi. Toplantı da iptal oldu. Vatandaşlar doğal olarak tepkilerini ortaya koydular. İçeride ve dışarıda da böyle oldu. Ciddi çoğunluğu burada yaşayanlar toplantıda yer aldı. Oradaki vatandaşımız toprağına ve suyuna sahip çıkmak istediler\" dedi.

Greenpeace avukatlarından Deniz Bayram, \"Bu termik santral bölgede toprağa, suya, insana zarar verecek. Bizde bugün sivil toplum örgütü temsicileri ile birlikte buradaki toplantıya takip ettik. Toplantıda vatandaşlarımızı gereken ilgiyi göstererek, toplantının yapılmaması için tepkisini ortaya koydu. Bu konunun takipçisi olacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların tepkisi

-Vatandaş ile polis arasındaki arbede

-Olaylardan detaylar

-Yerlere yatan protestocular

-Toplantı salonundan detaylar

- Salonda yaşanan arbede

-Tartışmalar

-Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay\'ın konuşması

-Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı\'nın halkla konuşması

-Greenpeace avukatlarından Deniz Bayram\'ın konuşması

-Santralin yapılacağı bölgenin havadan çekimi

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)-