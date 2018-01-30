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Termik santral oylaması için polisten bariyerli güvenlik önlemi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de kömürlü termik santralin yapılacağı Alpu Ovası'nın tarım arazisi vasfından çıkarılması konusunda valilikte oylama yapıldı

30 Ocak 2018 20:36

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de kömürlü termik santralin yapılacağı Alpu Ovası\'nın tarım arazisi vasfından çıkarılması konusunda valilikte oylama yapıldı. Toplantı nedeniyle polisler, valilik etrafını bariyerlerle çevirdi. Oylamada, ovanın tarım dışı kullanılması 6 oyla kabul edilerek termik santralin önü açıldı. Belediye önünde toplanan kalabalık \'Kömürlü termik santral istemiyoruz\' diye slogan attı.
İl Toprak Koruma Kurulu, Eskişehir\'in Alpu ilçesi yakınlarındaki Alpu Ovası\'na yapılması planlanan kömürlü termik santralin kurulacağı yerin tarım arazisi vasfından çıkarılması için toplandı. Valilik karşısındaki büyükşehir belediyesi önünde toplanan yaklaşık 100 kişi \'Kömürlü termik santral istemiyoruz\' sloganı atıp alkışlarla protesto gösterisinde bulundu. Kalabalık, polislerin uyarısı üzerine dağıldı.
İl Toprak Koruma Kurulu toplantısında Valilik, Tarım İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü temsilcileri Alpu Ovası\'nın tarım arazisi vasfından çıkarılması için kabul oyu; Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Mühendisleri Odası ve TEMA Vakfı temsilcileri ise ret oy verdi. Oylama sonucunda Alpu Ovası tarım arazisinden çıkarıldı ve buraya kurulacak olan kömürlü termik santralin önü açılmış oldu.
YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLMİŞTİ
Eskişehir\'de bir süre önce de İl Toprak Koruma Kurulu toplantısında termik santralin yapılacağı Alpu Ovası\'nın tarım arazisi vasfından çıkarılması oylanmıştı. Oylamada 6 kabul oyuna karşın 4 ret oyu verilmişti. Bu oylamada kabul için istenilen çoğunluk sağlanamamış, ardından yönetmelik değişikliğine gidilmişti. Yeni yönetmeliğe göre 6 kabul oyu ile ova tarım arazisi vasfından çıkarıldı. Bugünkü oylamaya daha önceki oylamada ret oyu veren Ziraat Odası temsilcisinin çağırılmadığı, onun yerine Eskişehir Ticaret Borsası\'na davetiye gönderildiği, ancak borsa yetkililerinin de oylamaya katılmadığı belirtildi. Borsa yetkilisinin toplantıya katılıp ret oyu vermesi halinde yine de sonucun değişmeyeceği kaydedildi.

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