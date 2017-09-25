Termal suyun sağlığa olumlu etkisi kanıtlandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de düzenlenen 2\'nci Uluslararası Termal Sağlık Turizmi zirvesinin son gününde kapanış sunumunu yapan Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semin Fenkçi, insan sağlığında termal tedavinin etkili yöntemlerden biri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Fenkçi, \"Termal su ile yapılan tedavilerde, insan vücudunun kas ve iskelet sistemi problemlerinde, dermotolojik ve ruhsal terapilerde oldukça başarılı olunduğu kanıtlanmıştır\" dedi.

Pamukkale ve Denizli başta olmak üzere Türkiye\'nin tanıtımına büyük katkı sağlayan, 52 ülkeden 256 yabancı ve 100 yerli toplam 356 konuğun katıldığı 2\'nci Uluslararası Termal Sağlık Turizm Zirvesi, organizasyonun akademik ayağını yürüten Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi\'nde düzenlenen kapanış bildirisi ile sona erdi. Dört gün süren zirveye katılan yerli yabancı katılımcılar için çeşitli organizasyonlar düzenlendi. Kentin tanıtımına yönelik faaliyetlerin düzenlendiği program Pamukkale Belediyesi\'nin organize ettiği bisiklet turu ile başladı. Ardından Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen termal sağlık turizmi üzerine yapılan sunumlarla devam etti. İkinci Uluslararası Termal Sağlık Turizm Zirvesi, Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semin Fenkçi\'nin sunduğu sonuç bildirgesi ile tamamlandı. Rehabilitasyon ve termal tedavi yöntemlerinin etkili tedavi yöntemlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Fenkçi, \"Termal su ile yapılan tedavilerde, insan vücudunun kas ve iskelet sistemi problemlerinde, dermotolojik ve ruhsal terapilerde oldukça başarılı olunduğu kanıtlanmıştır. Bu sebeple, bütün dünya uluslarında kür kentlerinin oluşturulması yüzyılın ihtiyaçlarından biridir. Buradaki amacımız Pamukkale\'deki doğanın, tarihin ve termal tedavi merkezinin bir arada bulunduğu bu eşsiz beldenin tüm zirve katılımcılarına ve tüm dünyaya tanıtılmasıdır. Türkiye\'de Termal tedavi alan kişilerin, aynı zamanda tedavileri boyunca bazı diğer sağlık problemlerini daha ucuz ve en iyi şekilde halledebilecekleri bir potansiyeli de vardır. Dünya insanı artık hangi ulustan olursa olsun, doğanın ona sunduğu doğallığı yeniden aramaktadır\" dedi.

\'TERMALDE BAŞKENT OLACAĞIZ\'

II. Uluslararası Termal Sağlık Turizm Zirvesi\'nin son gününde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Semin Fenkçi, Vali Yardımcısı Halil Canavar, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve zirveye katılan tüm davetliler akşam yemeğinde bir araya geldi. AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ilçelerinin termal turizm bölgesi olduğunu, düzenlenen 2.Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Zirvesi\'nin Türkiye ve Denizli\'ye büyük getirileri olacağını söyledi. Gürlesin, termal turizm alanında planlarını uygulamaya başladıklarını belirterek, \"Gönül hepsinin bir anda olmasını istiyor ama bazı şeylerin zamana ihtiyacını olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Pamukkale Belediyesi olarak, binaların mimarisinden tutun da rengine kadar planlı çalışmalar gerçekleştirerek termal sağlık turizminde Türkiye\'de başkent olmak istiyoruz. Buna ilaveten de uzun vade de dünyada da önde gelen merkezlerden biri olması çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz\" dedi.



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