'Terlik' ve 'leğen'den sonra 'hortum' da silah sayıldı

Yargıtay, tartıştığı kişiyi hortumla yaralayan sanığın eyleminde kullandığı "hortum"un silah sayılmasına ve verilecek cezanın artırılmasına hükmetti. Daha önce de "terlik" ve "leğen" silah sayılmıştı.

NTV'de yer alan habere göre; Tartıştığı kişiye terlikle vuran bir kadının davasında "terlik"i, kavga ettiği kişiye leğenle vuran kişinin eyleminde kullandığı "leğen"i silah sayan Yargıtay, bu kez de "hortum"u silah saydı.



Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, tartıştığı bir kişiye önce hortumla daha sonra da ucu kavisli odun kesme aleti tahrayla vurmaya çalışan ancak vuramayan kişi hakkında dava açıldı.



Kapatılan Sultanhisar Sulh Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık hakkında, tahrayla vurmaya çalışmak şeklindeki teşebbüs aşamasında kalan eylemi nedeniyle "yaralamaya teşebbüs" suçundan ceza verildi ve cezası ertelendi.



Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 4'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu.



Dairenin kararında, olayda, tartıştığı kişiye hortumla vuran kişinin eylemini tamamladığı, eylemde kullanılan "hortum"un da silah sayıldığı vurgulandı.



Kararda, silah sayılan hortumla vurmak suretiyle "silahla yaralama" eylemi tamamlandığı halde tamamlanmış eylemden hüküm kurulması yerine, "tahra ile vurmaya çalışmak" şeklindeki teşebbüs aşamasında kalan eylemden ceza verilerek, eksik cezaya hükmolunmasının bozmayı gerektirdiği belirtildi.



Sanığın Türk Ceza Kanununun "kasten yaralamayı" düzenleyen 86. maddesinin, yaralamanın silahla işlenmesi halinde cezanını artırılacağına ilişkin 3. fıkrasının (e) bendi uyarınca cezalandırılması gerektiğine hükmedildi.

Daha önce de terlik ve leğen silah sayılmıştı

Antalya'da kavga ettiği kişiyi leğenle yaralayan bir kişi hakkında kamu davası açılmış, mağdurun şikayetinden vazgeçmesi üzerine, eylemi "şikayete bağlı basit yaralama" sayan yerel mahkeme kamu davasının düşürülmesine hükmetmişti.



Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozmuştu. Kararda, olayda kullanılan leğenin, TCK'nın 6'ncı maddesine göre, silah sayılması gerektiğine işaret edilmişti. Yargıtay, bu nedenle sanığa "silahla kasten yaralama" suçundan ceza verilmesi gerektiğine karar vermişti.



Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, daha önce de tartıştığı görümcesinin gözüne terlikle vuran bir kadının davasında, "terlik"i silah saymış ve sanığın silahla yaralama suçundan cezalandırılmasını istemişti.