Terlemeye karşı 'botoks'

T24- Aşırı terleme sosyal ve özel yaşamı olumsuz etkileyerek psikolojik sorunlara ve özgüven eksikliğine neden olabiliyor. Peki, bunu önlemek için ne yapmak gerekiyor?



Koltuk altı botoksunun 10 dakikada uygulandığını belirten Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel, dünya çapında 3 milyondan fazla insanın ciddi terleme problemi yaşadığını söylüyor.



NTV'de yer alan habere göre, terlemeye karşı kullanılan bazı ürünlerin geçici rahatlama sağladığını belirten Dr. Yücel, "İş hayatında özellikle birebir ilişkiler kuran çalışanlar, koltuk altı terlemesi nedeniyle özgüvenlerini yitirerek, istedikleri performansı yakalamakta zorlanıyorlar" diyor.

Koltuk altı botoksunun aşırı terleme sorununda kullanılan etkin yöntemlerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Akın Yücel, yöntem hakkında şu bilgiyi veriyor:

"Koltuk altı botoksu, terleme sorununu uzun vadede çözecek yöntemlerden biridir. Botoksun sadece güzelleşmek için değil, aynı zamanda aşırı terleme sorununa da çözüm olduğunu ve bu tekniğin, öğle tatilinde bile kolayca uygulanabildiğini unutmamak gerekir. Koltuk altında gerçekten terleyen bölgeleri bazı testlerle tespit ediyoruz. Ardından terleyen bölgelere botoks uyguluyoruz. Aynı zamanda avuç içi ve ayak tabanına da botoks yapıyoruz. Son derece ince uçlu iğneler aracılığıyla problemli olan bölge içine botoks enjekte ediyoruz. Bu sayede aşırı çalışan ter bezlerinin aktivitesini durdurarak terleme sorununu gideriyoruz.”



10 dakikada bitiyor etki 9 ay sürüyor





Koltuk altına yapılan botoks uygulaması yaklaşık 10 dakika sürüyor. Botoksun etkisi ise genellikle 9 ay devam ediyor ve terleme miktarı büyük oranda azalıyor. Dr. Yücel, 18 yaşından büyük olmak koşuluyla herkese uygulanabilen yöntemin, hamilelere ve emziren annelere tavsiye edilmediğini söylüyor.



Botoksun belli aralıklarla yinelenmesi gerektiğini hatırlatan Yücel, koltuk altı botoksu hakkında merak edilen diğer soruları ise şöyle yanıtlıyor:



Koltukaltında botoks tehlikeli mi?



Eğer bu konuda deneyimli ve eğitimli, yani profesyonel birine bu uygulamayı yaptırıyorsanız, işlemin riskleri yok denecek kadar az. Çok nadir olarak uygulama bölgesinde hafif morarma ve kızarıklık olabilir. Koltuk altına botoks uygulamaları Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay almıştır ve güvenlidir. Ter bezlerine de herhangi bir kalıcı zarar verilmiyor. Sadece aşırı terleme olan ter bezlerine enjekte yapıldığı için terleme sorunu gideriliyor.



Ağrılı bir işlem mi?



Deri içine yapılan bütün enjeksiyonlarda olduğu gibi botoksta da bir miktar ağrı olur, ancak bunu gidermek için lokal anestezik içeren kremler uygulanabilir. Botoksun bu bölgede neden olduğu ağrı, koltuk altına uygulanan ağda, epilasyon ya da laser epilasyon işlemleri ile kıyaslandığında çok daha düşüktür.



İyileşme kaç günde sağlanır?



İşlem ofis şartlarında gerçekleştirilir ve hasta hemen sonrasında işine ya da günlük yaşantısına dönebilir. Hasta işlemden birkaç saat sonra duş alabilir.