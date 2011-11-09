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Terkos'ta kaybolan 4 kişiden birinin cesedi çıkarıldı İSTANBUL (A.A)

09 Kasım 2011 18:22

-Terkos'ta kaybolan 4 kişiden birinin cesedi çıkarıldı İSTANBUL (A.A) - 09.11.2011 - Balık tutmak ve gezmek amacıyla bir kayıkla açıldıkları Terkos Gölü'nde kaybolan 4 kişiden Yusuf Yıldırım'ın cesedi çıkarılırken, 3 kişinin aranmasına devam ediliyor. Balık tutmak ve gezmek isteyen Yusuf Yıldırım ile iki çocuğu, iki yeğeni ve Yasin Bacak, dün 2 kayık kiraladı. Aynı kayığa binen Yusuf Yıldırım, üniversite öğrencisi yeğenleri Şevket ve Hasan Yıldırım ile askerden izinli olarak gelen Yasin Bacak ve diğer kayığa binen Yusuf Yıldırım'ın çocukları Balabanköy mevkisinden Terkos Gölü'ne açıldı.  Gölde gezinirken birbirini kaybeden 2 ayrı kayıktaki kişilerden Yusuf Yıldırım'ın çocukları bir süre sonra diğer kayığı aramaya başladı. Babalarının da içinde bulunduğu kayığı bulamayan Yıldırım'ın çocukları durumu yetkililere bildirdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik ve İtfaiye ekiplerinin sürdürdükleri arama kurtarma çalışmaları sonucunda, Yusuf Yıldırım'ın cesedine ulaşıldı.  Yıldırım'ın cesedi gölden çıkarılırken, diğer 3 kişinin aranmasına devam ediliyor.  Kaybolanların yakınlarının da göl kenarından izlediği arama çalışmalarına zaman zaman helikopterler de destek veriyor.

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