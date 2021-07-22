Terkoğlu: Milli Görüş liderlerinin 'şikâyetçi olmadığı' 80’lik askerleri müebbete mahkûm etmeyi, Sivas katliamının faillerini 'mazlum' görenler en çok kendisi için istedi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, 28 Şubat davası kararlarına ilişkin olarak, "Milli Görüş liderlerinin mahkemeye gelerek 'şikâyetçi olmadığını' söylediği 80’lik askerleri müebbete mahkûm etmeyi, Sivas katliamının faillerini 'mazlum' görenler en çok kendisi için istedi. Çünkü “28 Şubatçıları cezalandırdık” demek, bir süredir tespih taneleri gibi saçılmış muhafazakâr kesimin imamesi olmak için bir fırsattı" değerlendirmesini yaptı.

Terkoğlu yazısında, "İnsanlığın ortak mirası tarihi heykelleri parçalayan, kendi toplumuna kırbaçlı ya da recmli ceza vaat eden Taliban’la ters bir anlayışı olmadığını Erdoğan’ın ağzından dile getiren iktidar, 28 Şubat davasını da kuşkusuz bir fırsat olarak kullandı. Milli Görüş liderlerinin mahkemeye gelerek “şikâyetçi olmadığını” söylediği 80’lik askerleri müebbete mahkûm etmeyi, Sivas katliamının faillerini “mazlum” görenler en çok kendisi için istedi. Çünkü “28 Şubatçıları cezalandırdık” demek, bir süredir tespih taneleri gibi saçılmış muhafazakâr kesimin imamesi olmak için bir fırsattı. Bunun için FETÖ ile beraber yürünmüş yoldan yeniden geçmekte de sakınca görmediler. Bu arada, bütün bunlar yaşanırken, siyasi iktidarla sözde FETÖ karşıtlığı üzerinden ortaklık kurmuş “kimileri”nin 28 Şubat sessizliğini de not etmiş olalım!" düşüncesini dile getirdi.

Terkoğlu şunları kaydetti:

"Sizin hikâyenizi anlatanlar, bazen eylemlerinizden daha önemlidir. Anlatı; bir cüceyi dev, bir zalimi mazlum yapabilir. Unutmayın, gerçeğin kendisi ise çoğu zaman ateş söndükten, kül dağıldıktan sonra kendisini kabul ettirir."