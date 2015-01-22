Terk edilmiş araçta 40 bin mermi bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir ihbar üzerine terk edilmiş bir araçta arama yapan polis, yaklaşık 40 bin tabanca mermisi ele geçirdi.

DHA'nın haberine göre, ihbardan kısa süre sonra belirtilen adrese ulaşan ekipler, söz konusu aracı, duvar kenarında lastikleri patlak halde buldu. Polis incelemeleri sırasında aracın bagajında çok sayıda tabanca mermisi ile karşılaştı.

Hemen Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine de bilgi verildi. Olay yeri inceleme polisleriyle birlikte yapılan ayrıntılı aramada 9 mm çapında yaklaşık 40 bin tabanca mermisi ele geçirildi.

İncelemelerin ardından otomobil, mermilerle birlikteKonya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Plaka kayıtlarından Adana'da ulaşılan kişinin, otomobili yaklaşık 3 ay önce sattığını söylediği öğrenildi.

Satın alan kişiye ulaşmak içi çalışma yapan polisin soruşturması sürüyor.