T24 LogoT24 Logo
Gündem

Terk edilmiş araçta 40 bin mermi bulundu

Konya'da terk edilmiş otomobilde arama yapan polis, yaklaşık 40 bin adet tabanca mermisi buldu

22 Ocak 2015 02:29

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir ihbar üzerine terk edilmiş bir araçta arama yapan polis, yaklaşık 40 bin tabanca mermisi ele geçirdi.  

DHA'nın haberine göre, ihbardan kısa süre sonra belirtilen adrese ulaşan ekipler, söz konusu aracı, duvar kenarında lastikleri patlak halde buldu. Polis incelemeleri sırasında aracın bagajında çok sayıda tabanca mermisi ile karşılaştı.  

Hemen Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine de bilgi verildi. Olay yeri inceleme polisleriyle birlikte yapılan ayrıntılı aramada 9 mm çapında yaklaşık 40 bin tabanca mermisi ele geçirildi.

İncelemelerin ardından otomobil, mermilerle birlikteKonya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Plaka kayıtlarından Adana'da ulaşılan kişinin, otomobili yaklaşık 3 ay önce sattığını söylediği öğrenildi.

Satın alan kişiye ulaşmak içi çalışma yapan polisin soruşturması sürüyor.

 

ETİKETLER

Konyaselçuklumermiaraçpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24