Terk edilen hayvan intihar ediyor

T24- Hayvan Severler Derneği Başkanı Defne Esra Yazıcıoğlu, ''Terk edilen köpekler, ümidini kestiği zaman istenmemenin getirdiği o duygu ile yemek yemiyor, su içmiyor ve intihar ediyor" dedi.



Yazıcıoğlu, derneğin 2 yıl önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yuva arayan kedi ve köpeklere yuva bulmak için kurulduğunu söyledi. ''www.facebook.com/haysev'' sayfasının ilk kurulduğunda sadece 10-15 üyesi olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, zamanla sayfanın üye sayısının artarak bugün 282 bin 225'e ulaştığına dikkati çekti. Yazıcıoğlu, üyelerin isteği üzerine, bir ay önce Hayvan Severler Derneği'ni kurduklarını da anlattı.

Sayfanın üyelerinin terk edilmiş ya da yaralı halde buldukları hayvanların öncelikle tedavisini ve bakımını yaptırdıklarını dile getiren Yazıcıoğlu, daha sonra fotoğrafları çekilen hayvanların yuvalandırılması için sayfa üzerinden ilan verildiğini söyledi. Yazıcıoğlu, ''Facebook'ta verdiğimiz ilanlar yoluyla geçen sene 914 hayvanı yuvalandırdık. Bunların arasında kedi ve köpeğin yanı sıra kuş, hamster ve tavşan da bulunuyor'' dedi.

İnsanların hayvanların canlı olduğunu ve üzülmek gibi duygularının olduğunun farkında olmadığına işaret eden Yazıcıoğlu, ailelerin çoğu kez hayvanları oyuncak gibi gördüklerini ve çoğu kez çocuklarına karne hediyesi olarak aldıklarını ifade etti. Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:''Çocuk biraz oynuyor, sonra ilgisi dağılıyor, ilk iş hayvan kapının önüne konuluyor. Ya da insanlar araştırmadan köpek alıyorlar. Herkeste bir 'golden retriever' merakı var. Bu cins çok sakin, çocuklarla arası çok iyi ama çift kürkü var, inanılmaz tüyleri dökülür. Evin hanımı alıyor 'golden retriever' yavrusunu ama büyüyünce 'kürkü dökülüyor' diye barınağa bırakıyor. Barınaklar 'golden retriever'dan geçilmiyor.

Petshoptan alınan hayvanların çok büyük bir kısımı işi barınakta bitiriyor. Terk edilen köpekler, uzun süre sahibinin geri döneceği beklentisi ile kafesin arkasında duruyor. Ümidini kestiği zaman, istenmemenin getirdiği o duygu ile yemek yemiyor, su içmiyor ve intihar ediyor. Serumlar bağladığımız halde kurtaramadığımız köpekler oluyor. Hayvan alacaksanız, sokaktan alın, çünkü muhtaç. Ayrıca, onu kurtardığınız için size hayat boyu müteşekkir oluyor ve inanılmaz söz dinleyen köpeklere dönüşüyor. Çünkü asla geri dönmek istemiyor ve kurtarıcı sizsiniz, sizi mutlu etmek için inanılmaz uyum sağlıyor.''



''Köpekleri ormanda ya da otoyol kenarında terk ediyorlar"



Yazıcoğlu, sahipsiz hayvanlara kalıcı yuvaları bulunana kadar geçici yuvalandırma da yaptıklarını dile getirerek, böylece o hayvanların bir ailenin yanında hem travma dönemini atlattıklarına, hem de ev terbiyesi aldıklarına dikkati çekti. Geçici yuvaların bu anlamı ile hayat kurtardığını belirten Yazıcıoğlu, böylece terk edilen hayvanların intihar oranlarının da düştüğünü anlattı.

İnsanların, bakmaktan vazgeçtikleri hayvanları genelde barınağa bıraktıklarına ya da sokağın ortasında terk ettiklerine işaret eden Yazıcoğlu, şunları söyledi: ''Bazen de köpekleri ormanda ya da otoyol kenarında terk ediyorlar. Mesela bir ev köpeğinin ormanda hayatta kalması çok zor, nasıl yiyecek ve su bulacağını bilmez. Bu hayvanlar perişan oluyor. Geçenlerde 'collie' cinsi bir köpek Eryaman'da otoyol kenarında bulundu. Yiyecek bulamamış, sinirden tüyleri dökülmüş, baygın halde bulundu. Hemen tedavisi yapıldı, serum bağlandı ve geçici bir eve alındı. Tüyleri yavaş yavaş kendine geldi. Hayvanlar, bir insana güvenmek istiyorlar, asla kin tutmuyorlar. Şimdi ona bir yuva aranıyor. Ayrıca geçenlerde otoyol kenarında terk edilmiş bir Belçika kurdu da bulundu.''Havvanları yuvalandırmak için belli şartları olduğunu anlatan Yazıcıoğlu, hayvanı sahiplenmek isteyin kişinin daha önce kesinlikle hayvan bakmış olması gerektiğini söyledi. Sahiplendirirken aileleri tercih ettiklerini ve bütün aile bireylerinin onayını istediklerini ifade eden Yazıcıoğlu, mülakatın ardından evlerini ziyaret ettiklerini belirtti. Yazıcıoğlu, ''Bir belgemiz var, oradaki kurallara uyacağını taahhüt ediyorlar. Arada ziyaret ediyoruz ya da haberleşiyoruz. Sahiplendikten sonra vazgeçenler de olabiliyor ama koşulumuz hayvanı bize geri getirmeleri. Geri getirilen kedi ya da köpeği tekrar yuvalandırmak için sayfamızda ilan veriyoruz'' diye konuştu.



Yavru kedilere süt anne aranıyor



Yazıcıoğlu, Hay-Sev'in Facebook'taki sayfasında bahar aylarında özellikle kedi yavruları için süt anneler aradıklarını da belirterek, sokakta doğuran anne kedinin bir arabanın altında kalabildiğini, çocukların sevmek için aldıkları yavruları başka bir yere bırakabildiklerini, ya da anne kedinin insan eli değmiş yavruyu istemeyebildiğini söyledi. Bunun sonucunda o yavru kediler için süt anne ilanı verdiklerini anlatan Yazıcıoğlu, hayvanların başka yavruları çok rahatlıkla kabul ettiğine dikkati çekti. Yazıcıoğlu, ''Bazen kediler, köpek yavrularını; bazen de köpekler kedi yavrularını emzirebiliyor. Günde son bir ay içinde 3-4 süt anne ilanı veriyor, çoğuna da süt anne buluyoruz'' dedi.



Çalınan köpekler, köpek dövüşlerinde kullanılıyor



Kaybolan köpeklerin bir kısmının çalındığı söyleyen Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:

''Kaçırılan çok sayıda köpek oluyor. Çünkü çok ciddi köpek dövüşleri var ve bu çok ciddi bir sektör halini aldı. Köpek dövüşlerinde kangal, rottweiler ve pitbull gibi kuvvetli köpekleri kullanıyorlar. Çalınan köpekler, dövüştürülmek için eğitilen köpeklerin önüne antrenman niyetine atılıyor. Çalınan köpeklerden bazılara da satılıyor. Hayvanınız çalınırsa boydan, yandan, önden fotoğraflarının bulunduğu ilanları otobüs durakları, bakkallar gibi insanların çok girip çıktığı yerlere asmak gerek.''Facebook'taki sayfada hayvana yönelik şiddete de yer verdiklerini anlatan Yazıcıoğlu, Samsun Vezirköprü'de bir adamın köpeği öldüresiye dövmesinin ve köpeğin ölmesinin ardından basın açıklamaları yaptıklarını da söyledi. Geçenlerde tecavüz edilen ve öldürülen bir yavru köpek ile şişlenerek öldürülen bir köpek bulunduğuna dikkati çeken Yazıcoğlu, ''Bugün hayvana eziyet eden kişi, yarın şiddetin dozunu artırarak, şiddeti insana gösterecektir. O köpeği şişleyen, ya da tecavüz eden kişi aramızda dolaşıyor. Hayvanlara yönelik şiddette çok ciddi bir artış var'' dedi.