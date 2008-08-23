Terk edilen bebeği köpek korudu

Arjantin'de bir çiftçi, yeni doğuran köpeğinin kulübesinde yeni doğmuş bir de kız bebek bulunca neye uğradığını şaşırdı.



Çiftçi Fabio Anze, 14 yaşındaki annesi tarafından terk edildiği anlaşılan bebeği, köpeği China'nın yavrularının arasında yatarken buldu ve polise haber verdi. Yeni doğmuş ve çıplak kız bebek, hemen hastaneye kaldırıldı.



Melchor Romero hastanesi yöneticisi Egidio Melia, bebeğin bulunduğunda daha birkaç saatlik olduğunu ve bazı yaraları olmasına rağmen sağlığının gayet iyi olduğunu söyledi. Gece sıcaklıklarının oldukça düşük olduğu bölgede, köpeğin ve yavrularının sıcaklığının bebeği koruduğu sanılıyor.



Polis, bebeğin 14 yaşındaki annesinin bulunduğunu ve annenin bebeği gece saatlerinde dışarda doğurduğunu kaydetti. Bebeğin, kulübeye annesi tarafından mı bırakıldığı yoksa onu dışarıda bulan köpek tarafından mı çekilerek kulübeye getirildiği bilinmiyor.

