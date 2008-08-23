T24 LogoT24 Logo
Dünya

Terk edilen bebeği köpek korudu

Arjantin'de bir çiftçi, yeni doğuran köpeğinin kulübesinde yeni doğmuş bir de kız bebek bulunca neye uğradığını şaşırdı.

23 Ağustos 2008 03:00

Arjantin'de bir çiftçi, yeni doğuran köpeğinin kulübesinde yeni doğmuş bir de kız bebek bulunca neye uğradığını şaşırdı.

Çiftçi Fabio Anze, 14 yaşındaki annesi tarafından terk edildiği anlaşılan bebeği, köpeği China'nın yavrularının arasında yatarken buldu ve polise haber verdi. Yeni doğmuş ve çıplak kız bebek, hemen hastaneye kaldırıldı.

Melchor Romero hastanesi yöneticisi Egidio Melia, bebeğin bulunduğunda daha birkaç saatlik olduğunu ve bazı yaraları olmasına rağmen sağlığının gayet iyi olduğunu söyledi. Gece sıcaklıklarının oldukça düşük olduğu bölgede, köpeğin ve yavrularının sıcaklığının bebeği koruduğu sanılıyor.

Polis, bebeğin 14 yaşındaki annesinin bulunduğunu ve annenin bebeği gece saatlerinde dışarda doğurduğunu kaydetti. Bebeğin, kulübeye annesi tarafından mı bırakıldığı yoksa onu dışarıda bulan köpek tarafından mı çekilerek kulübeye getirildiği bilinmiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24