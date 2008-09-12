Terim’in ‘öne çıkan’ vukuatları

Fatih Terim’in hafızalara kazınan en sert görüntüsü, Kadıköy’deki ‘İsviçre muharebesi’ sonrası verdiği bu pozdu. Tamam, önceki günkü olaylarda Vandereycken’in tahriki sözkonusu ama Fatih Terim’in de ‘kariyeri’ fazlasıyla dikkat çekici. İşte Terim’in geçmişteki vukuatlarından bazıları...
82-83 sezonunun sonuna doğru oynanan maçta Adana Demirspor, Tekin’in golleriyle Galatasaray karşısında 3-0 öne geçer. Konuk ekibin kaptanı Fatih Terim şampiyonluk yarışına havlu atmanın siniriyle Erol Togay’a kafa atarak rakibini hastanelik eder.
Galatasaray’ı çalıştırdığı 1996-97 sezonunda İstanbulspor maçından sonra rakip takımın antrenörü Saffet Susiç’e yönelik olarak “Benim ülkemde, hele bir Sırp bana hiç böyle laf edemez” demişti. Ki Susiç bir Sırp değil bir Boşnak’tı.
Yine Galatasaray’ı çalıştırdığı dönemde UEFA Kupası yarı final maçında Leeds’le oynanan mücadelede kırmızı kart gören Emre Belözoğlu’nu saha dışına itti.
Fiorentina’yı çalıştırdığı dönemde, takımının UEFA Kupası mücadelesinde maçı yöneten Türk hakem Orhan Erdemir’le saha içinde tartışmıştı.
Milan’ı çalıştırdığı dönemde takımının UEFA Kupası’nda CSKA Sofya’yla eşleştiği seride, Bulgaristan’da oynanan maçta rakip oyuncuyu taç çizgisinin yanında itmişti.
2006 Dünya Kupası baraj eşleşmesi ilk maçından sonra, Türkiye’nin 2-0’lık yenilgisini eleştiren maçın yorumcusu Hikmet Karaman’ı arayarak ‘uyardı’.
Keza bu maçın rövanşında çıkan olaylarda Türkiye, FIFA tarafından ağır cezalara çarptırıldı. Yaşanan rezalet, Türk futbolunun en kara sayfalarından biri olarak tarihe geçti.
Euro 2008 serüveninde, Çek Cumhuriyeti karşısında alınan 3-2’lik galibiyetten sonra düzenlediği basın toplantısında medyaya öfkesini kustu.
9 Eylül’de, Skytürk’te kendisini eleştiren spor yazarı Osman Tamburacı’yı arayıp küfür etti.
Son olarak Belçika maçında teknik direktör Vandereycken’in tahriklerine kapılıp hoş olmayan görüntülere imza attı.