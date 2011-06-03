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Spor

Terim'in istediği Akyüz Beşiktaş'ta

Beşiktaş bir süredir görüştüğü TKİ Tavşanlı Linyitspor forması giyen Mehmet Akyüz’ü kadrosuna kattı

03 Haziran 2011 03:00

T24 - Beşiktaş bir süredir görüştüğü TKİ Tavşanlı Linyitspor forması giyen Mehmet Akyüz’ü kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın da ilgilendiği 25 yaşındaki oyuncuyla bugün yapılan son görüşmeler sonrasında Mehmet Akyüz 4 yıllığına Siyah-Beyazlı kulüp ile anlaştı. Bu transfer için Beşiktaş'ın TKİ Tavşanlı Linyitspor'a ve Mehmet Akyüz'e vereceği paranın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Beşiktaş yönetimi Atletico Madrid forması giyen Diego Costa ile de anlaşmaya çok yakın. İspanyol kulübü ve 22 yaşındaki oyuncuyla büyük oranda anlaşan Siyah-Beyazlı kulübün, önümüzdeki günlerde bu transferi de kamuoyuna duyurması bekleniyor.



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