T24 LogoT24 Logo
Gündem

Terim'in 2 yıl hapsi isteniyor

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında ‘hakaret´ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

29 Ekim 2008 02:00

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında ‘hakaret´ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında Yeni Şafak gazetesi yazarı Osman Tanburacı’nın bıyığına ve annesine küfür ettiği iddiasıyla ‘hakaret’ suçundan TCK’nin 125/1. maddesi gereğince 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Terim’in şüpheli olarak alınan ifadesinde, Tanburacı’yı cep telefonundan arayarak neden yanlış beyanat vererek kamuoyu önünde kendisini küçük düşürmeye çalıştığını sorduğunu, şikayetçinin umursamaz cevaplar vermesi üzerine sinirlenerek sövdüğünü söylediği anlatıldı.
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nca da olay tarihi ve saatinde Tanburacı’nın, Terim tarafından arandığının tespit edildiği belirtildi. (MİLLİYET)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24