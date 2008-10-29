Terim'in 2 yıl hapsi isteniyor

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında ‘hakaret´ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında Yeni Şafak gazetesi yazarı Osman Tanburacı’nın bıyığına ve annesine küfür ettiği iddiasıyla ‘hakaret’ suçundan TCK’nin 125/1. maddesi gereğince 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Terim’in şüpheli olarak alınan ifadesinde, Tanburacı’yı cep telefonundan arayarak neden yanlış beyanat vererek kamuoyu önünde kendisini küçük düşürmeye çalıştığını sorduğunu, şikayetçinin umursamaz cevaplar vermesi üzerine sinirlenerek sövdüğünü söylediği anlatıldı.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nca da olay tarihi ve saatinde Tanburacı’nın, Terim tarafından arandığının tespit edildiği belirtildi. (MİLLİYET)

