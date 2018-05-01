Terim'e çifte müjde!

Spor Toto Süper Lig'de bitme 3 hafta 66 puan ile zirvede bulunan Galatasaray'da keyifler yerinde.

Şampiyonluk yarışında ki en ciddi rakiplerinden biri olan Beşiktaş'ı 2-0 ile geçen sarı kırmızılılar'da hedef kalan 3 maçı'da kazanarak sezonu şampiyon bitirmek.

Bu sezon deplasmanlar'da istediği sonuçları alamayan sarı kırmızılı takım kalan 3 hafta'da 2 kez deplasmana gidecek.

Beşiktaş maçında ki performanstan oldukça memnun olan teknik direktör Fatih Terim'in oyuncularını kutlayarak kalan haftalar'da da aynı mücadeleyi göstermelerini istediği öğrenildi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; öte yandan 21. dakika'da kenara gelen ve yerini Martin Linnes'e bırakan Mariano'nun tedavisine başlanırken Brezilaylı oyuncu'nun Teleset Mobilya Akhisarspor maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Derbi'de aldığı darbe sonucu sakatlanan Linnes'e ise dikiş atılırken Norveçli oyuncunun hafta sonu oynanacak kritk mücadelede oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.