Terim'e 'Büyükşehir' şoku!

T24 - Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla merhaba dediği 2011-2012 sezonuna 2-0'lık mağlubiyetle başladı.



Kabus gibi geçen sezonun ardından kadrosunu baştan aşağı değiştiren ve çok önemli yıldızlar transfer eden Aslan, lige üç puanla girmek istiyordu. Büyüklerle yaptığı maçlarda her zaman iyi sonuçlar alan İBB ise bir sürpriz daha yapma peşindeydi ve bu isteğini gerçekleştirdi..





MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA



Sarı-kırmızılı takımın Lazio'dan transfer ettiği Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, yenilen ilk golde yaptığı büyük hata ile göze çaptı. Oyuncunun bu bhatasına rağmen taraftarlar ona destek vererek moralini yüksek tutmaya çalıştılar.





MAÇTAN NOTLAR



- 82. dakika: Ve Gooolll... Webo, mücadelenin son dakikalarında sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0

- 79. dakika: Milan Baros oyundan çıkarken yerine Engin Baytar sahada.

- 63. dakika: Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sercan Yıldırım, Çağlar Birinci'nin yerinde oyunda.

- Galatasaray'da ikinci yarıda Gökhan Zan'ın yerine Yekta Kurtuluş oyunda.

- 42. dakika: Ve Gooolll... Sol kanattan sert orta geldi. Uruguaylı kaleci Fernando Muslera topu önce tuttu sonra da elinden kaçırdı. Efe de meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Özgür Yankaya xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Can Hanoğlu xx

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagic xx, Cihan Haspolatlı xx, Can Arat xx, Zayatte xxx, Ekrem Ekşioğlu xx, Visca xx (Dk. 65 Gökhan Süzen xx), Holmen xx, Efe İnanç xxx (Dk. 77 Tevfik Köse x), Mahmut Tekdemir xx, Doka xxx (Dk. 89 Taner Yalçın ?), Webo xxx

Galatasaray: Muslera x, Ujfalusi xx, Gökhan Zan x (Dk. 46 Yekta Kurtuluş x), Servet Çetin xx, Çağlar Birinci x (Dk. 63 Sercan Yıldırım x), Melo xx, Kazım Kazım x, Sabri Sarıoğlu xx, Selçuk İnan xx, Eboue xx, Baros x (Dk. 79 Engin Baytar x)

Goller: Dk. 42 Efe İnanç, Dk. 82 Webo (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Zayatte, Dk. 66 Gökhan Süzen, Dk. 76 Efe İnanç (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)





