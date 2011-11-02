Terim'den Yekta'ya maddi manevi destek

T24 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçında diz çapraz bağları kopan Yekta’ya, yeşil sahalardan uzak kalacağı 4 ay boyunca, 6 bin euro maç başı ücretinin yanı sıra galibiyet primlerinin ödenmesi için yönetime rapor verecek



Galatasaray'ın geçtiğimiz pazar günü Kayserispor'la deplasmanda oynadığı maçta sol diz çapraz bağları kopan ve en iyi olasılıkla yaklaşık 4 ay sonra sahalara dönebileceği açıklanan Yekta Kurtuluş'a, sarı-kırmızılı yönetim büyük bir jestte bulunacak.



Ameliyat sonrası milli futbolcuyu hastanede ziyaret eden Teknik Direktör Fatih Terim'in yaptığı konuşmanın, odada bulunan herkesi duygulandırdığı ortaya çıktı. Fulya'daki Acıbadem Hastanesi'ne giden ve Yekta ile eşi Çisem'i teselli eden Terim'in, "Maddi ve manevi ne gerekiyorsa sizinle beraberiz" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Primler de var



Sarı-kırmızılı teknik adamın, Kayseri'de bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Yekta'nın dizindeki sakatlığı yüzünden forma giyemeyeceği dönemde maç başına alacağı 6 bin euronun kendisine ödenmesi için yönetim kuruluna rapor vereceği ifade edildi. Terim'in yönetime sunacağı raporda, genç futbolcunun galibiyet primlerinden de yararlanmasını isteyeceği vurgulandı.





Bu arada Bursaspor maçından sonra yönetim kurulu üyesi Abdurrahim Albayrak'ın 7 bin 500 dolarlık galibiyet priminin iki katına çıkarılması sözüne muhalefet eden bazı yöneticilerin, Fatih Terim'in, Yekta için yapacağı öneriye nasıl bir tepki verecekleri ise merak konusu oldu.

Geri çevrilmeyecek



Florya'da bütün yetkiyi Fatih Terim'e teslim eden Başkan Ünal Aysal'ın, tecrübeli teknik direktörün idari olarak aldığı kararların arkasında olduğu ve bu nedenle Yekta Kurtuluş için gelecek öneriyi geri çevirmeyeceği kaydedildi.



