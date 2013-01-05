Terim'den Sneijder'e onay çıktı

G.Saray teknik patronu, Brezilyalı yıldız Kaka'nın Türkiye’ye gelmek istememesi üzerine Başkan Aysal’ın bir ay önce teklif ettiği Hollandalı Wesley Sneijder'e ‘tamam’ dedi.

Galatasaray'da merakla beklenen transfer zirvesi dün gerçekleşti. Ve başkan Ünal Aysal’ın perşembe gecesi İstanbul’a dönmesinin ardından, Türk Telekom Arena’da gerçekleşen zirvede bir yıldızın adı ön plana çıktı: Wesley Sneijder...

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, 8 Aralık’da “Diego ve Sneijder’e hayır, Kaka’ya evet” açıklaması yaparken, Hollandalı’nın transferine gelişen şartlar sonrası onay verdi.



Devler ligi’nde oynayabilecek



Terim, transferdeki 1 numaralı gözdesi Kaka’nın Türkiye’ye gelmek istememesi ve oyuncu ile birlikte Real Madrid’in de negatif tutumu sonrası Sneijder’e yöneldi. Bu tutumu Başkan Ünal Aysal’ı da memnun etti. Sneijder’in şampiyonlar ligi’nde forma giyebilecek olması ve kulübü Inter’in yüksek bonservis bedelini 8-10 milyon Euro’ya kadar indirmesini de göz önünde bulunduran Terim, Hollandalı hakkında “Mevcut şartlarda transferi G.Saray’a yararlı olur” ifadesini kullandı.



Yıllık 5 milyon Euro teklif edecekler



Bu gelişmeler üzerine sarı kırmızılılar, transferi bitirebilmek için harekete geçti. Tottenham, Liverpool ve Rus temsilcisi Anzhi de Sneijder için devrede. Ancak Başkan Aysal, Terim’den de onay çıkması üzerine gerekli fedakarlığı yapma kararı aldı. G.Saray Yönetimi, yıldız futbolcunun Inter’deki 6 milyon Euro yıllık ücretine karşılık, İtalya’daki vergi sistemi nedeni ile eline geçen paranın düşük olmasını fırsata çevirmek istiyor. Bu nedenle de 29 yaşındaki oyuncuya 5 milyon Euro net yıllık ücret teklifi yapacak.