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Spor

Terim: Yenin, tarihe geçin

Fatih Terim, 2010 Dünya Kupası yolunda kaderimizi belirleyecek İspanya maçının analizini futbolcularıyla birlikte yaptı.

31 Mart 2009 03:00


Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, 2010 Dünya Kupası yolunda kaderimizi belirleyecek İspanya maçının analizini futbolcularıyla birlikte yaptı. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda umut saçan Terim, Madrid’deki ilk karşılaşmadan dersler çıkardıklarını, Ali Sami Yen’de bu kez 3 puan alan tarafın kendileri olacağını belirtti.

Hedefimiz belli

İspanya’yı devirecek güce sahip olduklarını da dile getiren Terim, "Yenilmez denilen İspanya’yı, Ali Sami Yen’de dize getirip tarihe geçin. Rakibimizin gücünü biliyoruz. İkinci yarıda oyundaki düşüşümüz bize pahalıya patladı. Bu kez daha dikkatli olmalıyız. Ataklarda ve son paslarda etkisiz kaldık. Bizim bir hedefimiz var. O da Dünya Kupası. Bugüne kadar yendiklerimiz ortada. Bu listeye İspanya’yı da ekleyelim. İspanya 29 maçtır yenilmiyor ama bir ilki gerçekleştirmek sizin elinizde" diyerek futbolcularını zorlu karşılaşmaya motive etti.

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