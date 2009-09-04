Terim: Uçurumun kenarında yürümeye alışkınız

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, Estonya maçı öncesi yaptığı açıklamada, türk milli takımının uçurumun kenarında yürümeye alışkın olduğunu ve Nihat Kahveci'nin sakatlığı sebebiyle karşılaşmada oynayamayacağını üzülerek bildirdiğini söyledi.

Kayseri’de yarın oynanacak Estonya maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Sırtımızı yere getirmeden pes etmek mümkün değil. Türk milli takımı uçurumun kenarında yürümeye alışkın” dedi. Terim, yarınki maçta Nihat Kahveci’nin sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını üzülerek bildirdiğini açıkladı. Terim, bu oyuncunun yerine Sercan’ın oynayacağını Hamit’in durumunun ise belli olmadığını söyledi.



Pazartesi gününden bu yana çalışmalarını Kayseri’de sürdürdüklerini belirten Fatih Terim, çok sayıda medya mensubunun izlediği basın toplantısında Estonya maçı öncesi ay- yıldızlı takımın son durumuyla ilgili bilgiler verdi. Terim, “Estonya takımı son 10 maçında 8 gol yiyen bir takım. Bu tip takımların gol atılıncaya kadar bölümü hayli sıkıntılı geçer biz mümkünse ilk gole erken bulmak niyetinde ve isteğindeyiz. Çok da fazla yıpramak istemiyoruz. Bosna maçı öncesi nasıl bir oyun planı içinde olduğumuzu yarın herkes görecek. Mücadele gücü yüksek bir takım olduğunu Estonya’nın biliyoruz. Brezilya bu takımla özel maçta çok zorlandı. Dirençlerini bir an önce kırma adına Türk milli takımı olarak golle başlamak istiyoruz. Türk milli takımının ikinci olacağına inancım çok kuvvetli. Benim inancım, oyuncularımın inadı devam ediyor. Türk milli takımı herkesi heryerde yenebilecek kapasitede. İspanya maçının sonucu bu olmamalıydı. Ben ilk yarıyı istenilen düzeyde bitirmediğimizi ikinci yarıda oyun ve skor olarak ful bitireceğimize inanıyorum. Ancak, matematiksel olarak yakalama imkanımız olmayınca rakiplerimizi telbrik ederim. Yani biz bu sırtımızı yere getirmeden pes etmek mümkün değil. Biz zorları başarak buraya geldik. İşimiz kolay değil zor ama zorları başacağımıza inanıyorum” dedi



Nihat Kahveci yok

Sakat oyuncular konusunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Nihat Kahveci ile konuştuğunu ve Nihat’ın ayağındaki ağrı nedeniyle Bosna Hersek maçı nedeniyle yarın oynatmayacağını belirtti. Bu oyuncunun yerine Sercan’ı oynatacağını belirten Fatih Terim, bazı oyuncuları oynatma kararında olduğunu belirten Terim, “Oynatmama başka rizikoyu getiriyor. Sarı kartlı oyuncularımız oynamalıdır. Şu anda 7 sarı kartlıyımız var. Emre, Arda, Gökhan Zan, Gökhan Gönül gibi. Oynatmazsanız takım bütünlüğünüz yok. Dolayısıyla bir takım kararları fiziki olarak bu aksam vereceğiz Arda, Hamit, Nihat sakat. Nihat’ın en ufak oynama duruma olsa oynatacağız ama Hamit’in durumunu ben de merak ediyorum. Bazı önemli kararları saha içinde vermek zorunda kalacağız öyle görünüyor. Bu yüzden, en ciddi şekilde hazırlanıyoruz ama en önemli oyuncularızı ve bazılarını dinlendirme veya başka şekil gibi lüksümüz yok. Beraber oynamaları önemli. Dikkat edecekler. Allah izin verirse, Estonya’nın direneceğini düşünürsek en güçlü elemanlarımızla sahada oluruz” diye konuştu.

Terim, daha sonra maç ve maçtan sonra oynayacakları Bosna Hersek karşılaşmasına ilişkin olarak göreşlerini şöyle ifade etti:

“Bosna Hersek puan kaybederse onlar düşünecek. Onlar bir sıkıntıya girer kaybederlerse biz ikinci sıraya yerleşisiriz. Bizim Bosna ile maçımız farklı olur. İstisnai durumlar olmazsa. Bosna’yı biz orada yenersek biz gideriz. Dolaysıyla ümit ederim yarın Bosna Hersek puan kaybeder. Kimse kimse için iyi dilekte bulunmadığına göre. Oyuncularımızın konuya vakıf olması, konsantre olması beni sevindiriyor. Hepsinin işin bilincinde olması çok fazla konuşmaya gerek bırakmıyor. Bu da beni mutlu ediyor. Bu maçlarımızı kazanırsan Dünya kupasına gideceklerini bildikleri için mutluyum. Bosna maçında hiç ummadığımız iki puan kaybettik. Böyle bir Türk milli takımının oyuncuları hesapta olmayan maçlardaki puan kaybının acısını çıkartmak isteyeceklerdir. Bizim normal sartlarda İspanya’da oynadığımız gibi oynarsak sorunumuz yok. Yarın nasipse maça başlarken ben oyuncularımın baskıyla başlayacağını,presle başlayacağını ve rakiplerine çok fazla şans tanımayacaklarını ,oyun alanı bırakmayacaklarını düşünüyorum. Bugün Estonya, Bosna- Hersek maçı var önümüzde. İnancım , buradan çıkarız. Estonya maçında umulmadık puanla kaybettik. İspanya’daki maça gelince özellikle ikinci yarıda bizden iyi oynadılar. İstanbul Ali Samiyen’deki maçta, İspanyayı sanıyorum bizden başka kimse böyle sarsmamıştır. Futbolda olanlar var. Olanları almak istiyoruz. Gerçler bunlar. Eğer biz bu maçları kazanamazsak, bir sonraki maçlara hazırlanmamız gerekir. Biz kazanacağız, rakibimiz kaybedecek. İnançlarımızı ve tahminlerimizi söylüyorum. Türk milliletinin gurur duyacağı bir takım olduğumuzu söylemekten bende gurur duyuyorum. Gençler arkadan geliyor. Tecrübelilerde var. Olaya böyle bakmalıyız. Biz finallere alışığız. İspanya maçında benim de elbette hatam var.Kaybedersek kazanma adına kaybederiz.”

Nihat'ın yerine Sercan oynayacak



Terim, bir gazetecinin Estonya milli takım oyuncularından birinin Bosna hersek’e çelme takacakları yolundaki demecine, “Vallahi bize taktılar, neden olmasın?” yanıtı verdi. Fatih Terim’in gülerek verdiği bu yanıtı medya mensuplarını da güldürdü. “Hayatımız risklerle dolu. Risk elbette alacaksınız” dedi. Fatih Terim, Cuma günü doğdugunu, yaş günü kutlamak ve pasta kesmek isteyen gazetecilere teşekkür ederek pastayı sevmediğini belirtti. Arda Turan’ın sözlerine aynen katıldığını dile getirdi. Bu mesafeyi kapatmak için ülke olarak çalışıyoruz diyen Terim, “Arda’nın söyledikleri doğru. Transferde Avrupalılar kadar rahat değilsiniz. AB’de olmadığınız için rahatlıkla gidemiyorsunuz. Transferimiz bile bazı şartlara bağlı. AB’nin geldiği rahatlıkla gelmiyoruz. Bazı ülkeler serbest dolaşımda biz hala cizeyle gidip geliyoruz. Türkiye’nin yurt dışında oynayan oyuncular konusunda bardağın dolu takımına bakarım. Yurt dısında oynayan oyuncu sayısını artıralım. Türk milli takım katıldığı her turnuvada herkesin dikkatini çeken takım olmustur. Onlar dikkat etmezse biz dikkati çekeriz. Türk milli takımı turnuvalarda hep iddialı olacaktır. Hele bu radan çıkarsa, daha yüksek yerlere tırmanabiliriz” diye görüşlerini ifade etti

A Milli takımının 11'i belirlendi

Fatih Terim, A milli futbol takımının yarın Estonya karşısına Volkan Demirel - Gökhan Gönül, Servet, Gökhan Zan, Hakan Balta, Kazım, Hamit (Ceyhun) Emre, Arda, Tuncay, Sercan onbiriyle çıkacağını söyledi.

Federasyon başkanı Kayseri'de

Terim’in basın toplantısı öncesi, Kayseri’ye gelen Türkiye Fubol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Başkanvekili Lütfi Arıboğan, milli takımlar sorumlusu Levent Kızıl, Kadir Has Stadı'na gelerek, incelemelerde bulundu.

Estonya 11'i



Bu arada Estonya milli takımının muhtemel 11'i ise şöyle:

Pareiko-Jaager, Baren Grub, Piroja, Klavan-Lindpere, Vassiljev, Dimitrijev, Krug Kruglov- Oper, Voskoboinikov.