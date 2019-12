-Terim: Üç puan bizim için çok önemli İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor karşısında aldıkları 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Terim, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını ve Bursaspor maçının kendileri için kritik noktalarından biri olduğunu belirtti. Terim, ''Keyifli bir maç oldu. Zorlanacağımız çok açıktı. Biz yeni bir takımken, karşımızda çok organize, evvelki senenin şampiyonu olan bir takım vardı. Önemli bir rakip. Her şeyiyle dişli bir takım ve kolay değildi. Bu üç puanı kritik viraj olarak düşünürsek bizim için çok önemli'' dedi. Bursaspor maçının ilk 45 dakikasında sergiledikleri performansı, son yılların en iyisi olarak değerlendiren Terim, ikinci yarıda sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, şunları söyledi: ''İyi oyunların dakikasını inşallah ilerde fazlalaştıracağız ama şimdilik 3 puanlara ihtiyacımız var. Hem güven, hem moral, hem de puan açısından bunlar çok önemli. Galatasaray hep oynamak isteyen bir anlayışa sahip. Zaman zaman sıkıntıya uğruyor, uğrayacak da. Burada seyircimize çok ihtiyacımız vardı. Onlar da yanımızda oldular. Biz birleştiğimiz zaman çok önemli bir olgu yaratıyoruz sahada.'' -Sercan'ın kornere attığı top ve yenilen gol- Fatih Terim, takım arkadaşı sakatlandığı için Sercan'ın kornere attığı topun, daha sonra kalelerinde gol olması konusuna değinerek, ''Açıkçası daha önce hiçbirimiz böyle bir şey görmemiştir. Böyle pozisyonlarda taca atılır, bazen oyuncular birbirlerine atarlar. İlk defa kornere gitti ve oradan da gol geldi. Aksilik diyelim. Biz de duyuyoruz saha kenarından. Herkes Sercan'a, 'Vur' diyor. Ama vurulacak o kadar yer var. O da gelir gol mü olur? Futbolda olur. İşin centilmenlik açısını bilemiyorum. Futbol hayatımda görmediğim bir tecrübe'' diye konuştu. Terim, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada da Sercan ile ilgili şunları kaydetti: ''Sercan'a yardımcı olacağız tabii ki, ama önce kendisi bu yardıma en büyük katkıda bulunacak. Herkes ona 'at dışarı' dedi. Atılacak yüz tane yer var o orayı tercih etti. Ama onun dışında eleştiriler olacak, olmalıdır da. Hatta 1-1 bitse de 2-1 bitse de bizim tarafımızdan eleştirilecek. Eleştiri demeyelim de nasıl olması gerektiğini kendisine izah edeceğiz. Centilmence dışarı atılan topun ardından kornerden gol hiç görülmemiştir herhalde. Ona da büyük bir tecrübe olacak. Her gün biz de bir şey öğreniyoruz. Ben de bunu hayatımda görmedim. Sercan'ın yeteneklerini bir an evvel gücüyle birleştirmesi gerekir. Bulunduğu yerin farkında olması gerekir. Emre için, Aydın için, herkes için geçerli bu. Kadro istikrarını korurken 20-25 kişiyle de oynamaya çalışıyoruz. Bugün görmeli ki 9 dakika kala 10 dakika kala, gol kralı olmuş bir Baros oyuna giriyor ve Baros girer girmez elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ben böyle bir takım istiyorum. Böyle bir takım olmalıyız. Sercan da böyle bir takımın parçası, onu ona göre düşünmeli.'' -''Sakatlıkları hesap etmemiştik''- Takımın özellikle ikinci yarıda yaşadığı düşüşü aktarırken, Kazım ile Engin'in sakatlıklarının etkili olduğunu ifade eden Terim, şöyle dedi: ''Ben özellikle ilk yarıda muhteşem bir 45 dakika oynadığımızı düşünüyorum. Skor farklı da olabilirdi. Penaltı konusunu bilemiyorum. Kazım'ın sakatlığını hiçbirimiz beklemiyorduk. Bazı oyuncularımızı daha erken alabilirdik sahadan. Ayrıca sahanın bu hali beni hayal kırıklığına uğrattı. Sakatlıklarda ve erken yorulmamızda sahanın bu hali etkiliydi diyebiliriz. Engin bizim ısrarımızla devam etti. Daha önce de alabilirdik. En iyi oynayan iki oyuncunun çıkması boşluk yarattı. Bursaspor'un o zamana kadar bize organize bir atağı yok. Sakatlıkları hesap etmemiştik. Çabuk da çıkan bir takımız. Sercan'ı çok fazla geriye yaslanmayalım diye oyuna aldım. Sercan gol atamadığı gibi, bir de gol yenince, onun için de galibiyete sevindim. Üzerine kaldıramayacağı bir yük gelebilirdi. Takım olarak üzerine koyacağımız, alacağımız çok yol var. Şu an için 45 ile 60 dakika oynuyoruz, ama 90 dakika derseniz, henüz hayır. Yavaş yavaş takım oluyoruz. Bir olgu oluşuyor. Zamana ihtiyacımız var. Her maç bizim için bir mesaj. Bu mesajları alıyoruz. Sorunlarımız var, üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Buraları 3 puanla geçmek önemli. Yanlış yaptıklarımızla da kabul görmemiz ve kazanmamız önemli.'' -''Baros önemli bir oyuncu''- Terim, Galatasaray'da son günlerin konuşulan ismi olan Milan Baros'un bugün attığı golle takıma önemli katkı sağladığını belirterek, ''Onun talipleri vardı, ben vermedim. İsteyenler her zaman var. Kendisiyle konuştum. Milli takımdan morali bozuk dönmüştü. Bugün gösterdiği performans, profesyonellik örneğidir'' dedi. Teknik heyet olarak, istikrar sağlayan ve 24 kişiyle de oynayan bir takım oluşturmak istediklerini anlatan tecrübeli teknik adam, ''Oynayanıyla, oynamayanıyla takım olmalıyız. Birlikte yaşamalıyız her şeyi. Baros konusunda başkanımız güzel cevap vermiş. Başkanımızın öyle bir yönetim anlayışı var. Bir oyuncu istemezse ki bunu Arda konusundaki yaklaşımında da gördük, bir sonuç alınamaz. Baros şu ana kadar tam bir profesyonel gibi davranıyor. Bize çok faydalı olacaktır. Diğer kısım, zamanı geldiğinde konuşulacak şeyler'' diye konuştu. Terim, Riera'nın maç sonu bazı taraftarlarca protesto edilmesi ile ilgili, ''Riera ilk yarı iyi oynadı. İkinci yarı biraz düştü. Seyircimiz oyunun içinde ve bu da sevindirici ama en az bizim kadar futbolcuya faydalı olacak bir merci varsa o da seyircilerimizdir. Oyuncularımıza sahip çıkması gereken onlardır. Yaşananları birkaç çatlak ses gibi düşünüyorum'' dedi. Terim, şu an bir transfer şansı olsa isteyip istemeyeceği, istediği taktirde de hangi mevkide isteyeceği sorusuna, ''Tabii ki transfer isterim, ama mevkisini söyleyemem. Bu çok açık olur'' cevabını verdi. Karşılaşmanın hakemiyle ilgili yöneltilen sorulara cevap vermekten kaçınan Terim, A Milli Takım'ın 2012 Avrupa Şampiyonası play-off turunda Hırvatistan'la eşleşmesi konusunda da ''2008 Avrupa Şampiyonası'nda aldığımız sonucu teknik direktörleri Slaven Biliç'in hala unutamadığını okuyorum. Haklıdır. Kendisiyle 1 yıl sonra Viyana'da da konuştum. Allah kimsenin başına vermesin, bize olsa biz de unutamazdık. Yine güzel bir sonuç olacak eminim. Milli takımımıza, hocalarımıza güveniyorum, inanıyorum. İnşallah ben de o maçları izlemeye gideceğim. Oyuncularımız hazır olacak ve o coşkuyla oynayacaklardır. Milli takım, Avrupa Şampiyonası'nda olacak'' dedi.