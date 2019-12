-TERİM: TELAŞIMIZ YOK AMA ACELEMİZ VAR İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Galatasaray'da gerçekleştirilen törenle basın önünde sözleşme imzalayan teknik direktör Fatih Terim, bu organizasyonun bir formaliteden ibaret olduğunu aktarırken, hedeflerinin başarı olduğunu söyledi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da yapılan törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Terim, ''2011-12 sezonu ümit ederim ki hepimizin istediği gibi geçer. Hepimizin hedefi aynı. Bizim de hedefimiz başarı. Bu başarı için bir çok yöntem var. Bunlardan bazıları da bizim arkadaşlarımızla beraber, (Bundan sonrasını nasıl halledebiliriz?) diyeceğimiz yöntemler olacak. Eksikleri görüp, süratle üzerine gitmeye çalışacağız. Takdir edersiniz ki biraz geç geldik. Bir telaşımız yok ama acelemiz var. Buradan hareket edeceğimize herkes emin olabilir'' diye konuştu. ''Galatasaraylı Fatih yuvasına dönmüştür. Benim için asıl cümle ve ana fikir budur'' ifadesini kullanan Terim, imza töreninin formaliteden ibaret olduğunun altını çizerken, ''Galatasaray'da 11 yıl top oynadım, 8 yılı kaptanlıkla geçti. Ardından 6 yıl antrenörlük yaptım. Bunun 1 yılı kötüydü, 1 yılı ikincilikti. Dört yılı da kupalarla doluydu. 17 yıl aktif olarak görev yaptım. O yüzden bu kulüpte hem futbolcu, hem antrenör, hem de genel kurul üyesi olarak kendi yuvama döndüğümü düşünüyorum'' şeklinde konuştu. Terim, bulundukları yerin Aslantepe olduğuna dikkati çekerek, ''Florya'yı da aslan yuvası haline getiririz. Bundan sonraki yolumuzun adını da aslan yolu koyarız. Bu üçlüyle beraber Galatasaray en güzel günlere doğru gider inşallah. Bu hepimizin üzerinde duracağı önemli bir konu'' dedi. Kamuoyunda Florya'nın anahtarı konusunun gündeme getirildiğine dikkati çeken Terim, bunun önemli olduğunu söylerken, şöyle devam etti: ''Florya'nın anahtarı meselesi bir hayli klişe haline geldi. Açıklık getirmek istiyorum. Florya'nın bir anahtarı yoktur. Florya'nın anahtarı da bende değildir, olmayacaktır da. Florya Galatasaraylılarındır. Dolayısıyla bu algılamayı daha ciddi ve doğru düzeye çekmek istiyorum. Florya, tüm Galatasaraylıların gelebileceği, herkesin beraber üzülüp, beraber sevineceği bir mabet olmalıdır. Orası Galatasaraylılarındır. Benim hiçbir zaman olmadı, bundan sonra da olamaz.'' -ADNAN POLAT'IN TEKLİFİNİ SAMİMİ BULMADIM- Terim, eski başkan Adnan Polat ile çok uzun yıllardır süren dostluğunun olduğunu dile getirerek, ''Aramızda herhangi bir problem olmamıştır. Bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Ben akşam da hayır dedim, sabah da. Gece beni almaya geldiklerinde, Adnan Polat, Yiğit Şardan, Murat Yalçındağ ve Adnan Sezgin'e 'Bana ihtiyacınız yok' dedim. Ertesi gün de 'Bana ihtiyacınız yok' dedim. Öyle bir şey olmadı. Ben o gün de söyledim, teklifi çok samimi bulmadım, mecburen yapılmış gibi bir teklif geldi bana ve 'Bana ihtiyacınız yok' dedim'' şeklinde konuştu. -''ARDA ÜZÜLMÜŞ, KIRILMIŞ...''- Kendisinin gelişiyle Arda'nın durumunda bir değişiklik olup olmadığı yolundaki bir soru üzerine, ''Ben de size bir soru sorayım? Arda'nın kaç yıllık daha mukavelesi var?'' diyen Fatih Terim, ''İki yıl daha'' yanıtını alınca, ''İşte sorunun cevabı bu'' ifadesini kullandı. Arda'nın televizyonda bir röportajını izlediğini anlatan Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Galatasaraylı futbolcular basın yoluyla hocasına ulaşmazlar. Doğru kanal benim, doğru kanal Ali Dürüst Bey. Daha önce uzaktım ama şu anda en yakın kanal benim. Hiçbirimiz böyle bir şey düşünmedik. İyi bir takım yapmak isteyen bir ekip en iyi oyuncularından birini vermek ister mi, vermez. Bu konunun kapanmasını istiyorum. Yarın Avusturya'ya gidiyoruz. İnşallah bu konu da yarın milat olur. Şu ana kadar Arda'dan bana gelmiş ciddi bir şey yok. Arda bizim önemli oyuncumuz. Arda üzülmüş, kırılmış, tamam... Bizler de onun tamiri için buradayız. Ama bir gün Arda çıkıp gelir, 'Ben Galatasaray'da oynamak istemiyorum' derse o zaman ciddi bir şekilde soruna bakarız.'' -''HERKESİN GURUR DUYACAĞI BİR TAKIM YARATMAYA ÇALIŞACAĞIZ''- Tecrübeli teknik adam, Florya'nın bir aslan yuvası olduğunu kaydederek, şunları kaydetti: ''Orası, Galatasaray'ın kalbi, kalbinin attığı yer, çok önemli bir mekan. Orada şöyle bir şey olmalı. Bize en ufak hizmet edenden, Florya'nın sorumlusu Ali Dürüst Bey'e kadar herkes mutlu olmalı. Mutlu olan insanlar performans gösterir. Üzüntü de hep beraber olmalıyız. Orada takım otobüsü giderken, herkesin arkamızdan su döktüğü, dua ettiği bir ortam vardı. Bu atmosferi yakalamalıyız. Her Galatasaraylı istediği zaman Florya'ya uğramalıdır. Bu sıcak ortam sağlanmalıdır. Buradan daha önce olduğu gibi önemli oyuncular çıkmalıdır. Böyle bir kaynak olmalıdır. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandığı zaman 7-8 oyuncunun altyapıdan geldiği gibi, Barcelona örneği gibi... Mağlubiyetten sonra dahi dik duran, hatta 'Helal olsun' denebilen bir takım yaratmaya çalışacağız. Onlarla gurur duyulan bir takım yaratmaya çalışacağız. Bunun yolu Florya'dan geçer. Biz önce takımdan başladık. En iyi takımı Aslantepe'ye sürmek istedik. Benden önce her tuğla koyana sonsuz teşekkür ederim. Biz daha idealini yapmaya çalışacağız.'' -''ANLAŞMAM 3 SENELİK AMA...''- Galatasaray ile 3 senelik sözleşme imzaladığını dile getiren Fatih Terim, ''Ancak her sene tekrar oturacağız. Sözleşmemizi 1 dakika içinde feshedebiliriz. Benim imzamda hiçbir problemim olmaz. Ben 1974 yılında imzamı atmışım. Oyunculuğumda, antrenörlüğümde hiçbir imzam 20 saniyeyi bulmadı. Son senemde, başkanımız Alp ağabey vardı. Ben 'Sözleşmemde bir kez olsun para göreyim' dedim. O da çok kızıp, 'Eski köye yeni adet getirme' dedi'' ifadesini kullandı. -''KALECİ VE ATAK OYUNCUSU ALACAĞIZ''- Terim, Türk Telekom Arena'da düzenlediği basın toplantısında, 6 Eylül'e kadar transfer yapma imkanlarının bulunduğunu kaydederek, ''Gönül tüm transferlerin bizimle beraber Avusturya'ya gelmesini tabii ki istiyor. Ama olmuyor, olması da çok zor. Acelemiz var, telaşta, panikte değiliz, çabuk oynamak zorundayız. Transfer için 3-4 yerde uğraşıyoruz. Galatasaraylılara, ben de yönetimdeki arkadaşlar da müjde vermek istiyoruz. Takımda bir takım sirkülasyon olacak. Transfer hiç bitmez deniliyor ama transfer bir yerde bitmeli. Bunu da en kısa sürede bitirme niyetindeyiz'' şeklinde konuştu. Transfer çalışmaları konusunda bilgi veren Fatih Terim, kaleci ve bir atak oyuncusu da alacaklarını söyledi. Fatih Terim, kulüpten bir grubun Brezilya'da Luis Fabiano'yla görüştüğünü kaydederek, ''Bir grubumuz da başka bir yerde. Fabiano'dan henüz haber gelmedi. Kaleci konusunda bir arkadaşımız görüşüyor. Bu konuda bazı haberleri sizden alıyoruz. Dikkatle bunun üzerinde durmalıyız. Eğer bir haber verilmesi gerekiyorsa, Galatasaray'ın iletişim kanalları var, verilebilir'' diye konuştu. Brezilyalı kaleci Lauro ile ilgili de açıklamalarda bulunan Terim, ''Biz seneye Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası'nda oynayacağız. Bizim kendi Türk kalecilerimizle ya da az bonservisli bir kaleciyle idare edebileceğimizi düşündük. Taffarel'in de bir sezonu da 10 sene görev alabilecek bir kaleciyi rahat rahat getirebileceğini düşünmüştük. Kaleci çok önemli bir konu ama bizi kaleci kurtaracaksa takımda zaten arıza var demektir. Sonra başkanla konuştuk ve öbür yollar tıkanmıştı. Birkaç yoldan devam ediyoruz'' şeklinde konuştu. Fatih Terim, Muslera'yı da diğer kaleciyi de söyleyenin kendisi olduğunu vurgulayarak, ''Muslera'da fiyat çok yükselince Galatasaray'ın menfaatleri için uzak durduk. Şimdi alçaltmaya çalışıyoruz. Teknik direktörler kulübün ekonomik durumunu da düşünmelidir. Galatasaraylıların beğeneceği bir takımı kurmak için uğraşıyoruz'' dedi. Brezilyalı oyuncu Kaka ile ilgilerinin olmadığını, olmasının da mümkün olmadığını anlatan Terim, bu futbolcunun maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi. Fatih Terim, başkan Ünal Aysal'ın dünya çapında isimlerle görüştüğünü ancak transferin oluşması için bir takım şartların oluşması gerektiğini dile getirdi. Terim, Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek olmalarının transferde kendilerini zorladığını da vurguladı. Yapılan transferleri de değerlendiren Terim, Selçuk'un Türkiye'nin son zamandaki en önemli oyuncularından birisi olduğunu kaydederek, ''Milli takımdan ayrıldıktan sonra daha da aşama yaptı. Önemli bir transfer ama her gün üstüne biraz daha koyarak gitti. Burada katkısı fazla olan Şenol hocaya da teşekkür borçluyuz'' dedi. Ceyhun Gülselam'ı kendisinin milli takımda oynattığını anlatan Terim, Elmander'in de kendisi gelmeden alınan güçlü bir oyuncu olduğunu söyledi. Ujfalusi, Reyes, Forlan ile baraber düşünüldüğünü belirten Terim, bu oyuncunun tecrübesiyle takıma katkıda bulunacağını söyledi. Tecrübeli teknik adam, Okan Derici'nin ise Cüneyt Tanman'ın tavsiyesiyle alındığını belirtti. -AVUSTURYA KAMPI SONRASINDA LİSTE YAPACAK- Yabancı transferi konusunda iki unsurun önemli olduğunu kaydeden Terim, şunları söyledi: ''Bir, yeni Futbol Federasyonu'nun alacağı tavır, ikincisi ise şartlar ne olursa olsun bizim alacağımız tavır önemli. Açıkçası ben sezon sonu geldiğinde Galatasaraylılara 'Ben burada kimseyi bırakmıyorum' deseydim, kimse karşı gelmezdi. İyi bir Galatasaraylı olarak benim önemli ve kullanabileceğim oyuncular var. Bizde de dünya çapında oyuncular var, mevcut yetenekli oyuncularımız geçen seneki performanslarından çok yükseğe nasıl alınabilir, bunu yapmalıyız. Birden bire tüm takımı değiştiremezsiniz. Bu bizim en önemli görevlerimizden biridir. Çünkü eldeki kuş, daldaki kuştan çok daha değerlidir. Ama yine de gidecek oyuncular olacak. Tam kadro gideceğimiz ilk Avusturya kampı sonunda bir liste halinde açıklamayı büyük bir ihtimalle yapacağız. Nasıl transfer ediyorsak, teşekkür ederek ayrılmak da doğrudur. Yeni takıma doğru gitmeliyiz. Bazı mevkilerde aciliyet var.'' -''ARDA'DAN ALACAKLARIMIZ VAR''- Terim, Arda'dan geçmiş 2 seneki alacaklarını tahsil etmek istediklerini söyledi. Basın mensuplarına ''Son iki seneki Arda'yı beğeniyor musunuz?'' diye soran Terim, ''İyi oynadığı zaman ne yapacağı ortada. Milli takımda bir hareket yapıyor, neler oluyor'' dedi. Fatih Terim, sağlık heyetinin başında Prof. Dr. Ömer Taşer'in bulunacağını açıklarken, ayrıca onursal sağlık kurulu da oluşturduklarını ifade etti. Kondisyoner Scott Piri'nin Aralık'ta gelip görev alacağını belirten Terim, Avusturya kampında onun tavsiye edeceği bir ismin görev alacağını kaydetti. Terim, yeni sezonda Avrupa kupalarında yer alamayacaklarını ancak Inter, Liverpool ve Ağustos ayında Real Madrid ile hazırlık maçları oynamak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.