-TERİM SONUÇTAN MEMNUN İSTANBUL (A.A) - 28.07.2011 - Galatasaay Teknik Direktörü Fatih Terim, Liverpool karşısında takımının aldığı 3-0'lık galibiyetten dolayı memnun olduğunu belirterek, takımın bu kadar sürede üstüne koyarak gidişinin, ilerisi için önemli bir mesaj olduğunu söyledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, hem kendisi için hem de bazı oyuncular için Liverpool maçının Türk Telekom Arena'da bir ilk olduğunu anlatırken, ''Oyuncularım güzel bir gece yaşattılar. İnanıyorum ki burada. Ali Sami Yen'deki başarılarımızı yakalayacağız'' dedi. Galatasaray takımının kısa zaman içinde yükselen bir grafik yakalamasıyla ilgili yöneltilen sorular üzerine Terim,''Çok demoralize olmuş, morali bozuk, hırpalanmış bir takım olduğu açık. Ancak bütün arkadaşlarımın olağanüstü çabasıyla ve oyuncuların buna istekli oluşuyla bugüne geldik. Takımın bu kadar kısa sürede üstüne koyarak gidişi, ilerisi için önemli bir mesaj. Ancak her şey olmuş değil. Mükemmel değiliz. Daha çok sıkıntılı günler bekliyor bizi. Güzel günler de gelecek. İnsan kendi yuvasına gelince daha coşkulu, şevkli oluyor. İnanıyorum ki üstüne koyarak gidecekler'' ifadelerini kullandı. -''GALATASARAY'IN BANA İHTİYACI OLDUĞU GÜNLERDE BURADAYIM''- Terim, yönetimde Felipe Melo'nun transferi nedeniyle oluşan görüş ayrılıkları sonrası istifa kararı aldığı şeklinde basına yansıyan haberlerin hatırlatılması üzerine, özellikle yönetim toplantılarında konuşulanların abartılarak medyaya yansımasından şikayet etti. Galatasaray'ın kendisine ihtiyacı olduğu günlerde görevinin başında olduğunu aktaran Terim, şöyle devam etti: ''Benim hayatımda isteyeceğim en son şey Galatasaray'a zarar vermektir. Hangi konumda olursam olayım, bugün olduğu gibi, Galatasaray'a zarar vermemek için uğraş vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Böyle bir atmosferde, Galatasaray'ın bana ihtiyacı olduğu günlerde, ben buradayım. Benim ağzımdan duymadığınız sürece de bu tip haberlere itimat etmeyin. Bu sıkıntılar olacaktır ama bize yakışan, sorunları kendi içimizde halletmektir. Yönetim kurulu masasına 15-20 kişi oturursa yapacak bir şeyimiz yok. Yönetim masasında toplantılar devam ederken, birkaç gazeteci var gibi. Kendi içimizde halletmeliyiz bazı şeyleri.'' Ligin başlama tarihinin ertelenmesi nedeniyle Galatasaray takımına 1 hafta izin verildi. Sarı-kırmızılı takımın 5 Ağustos'ta çalışmalara başlayacağı duyurulurken, Fiorentina ile İtalya'da bir hazırlık maçının oynanmasına da karar verildiği ifade edildi. -DALGLİSH, ARDA'YI TANIMADI- Liverpool Teknik Direktörü Kenny Dalglish'in basın toplantısında çevirisi yapılmazken, Türk basın mensuplarının Arda Turan ile ilgili sorusuna İngiliz teknik adam ilginç bir cevap verdi. Adı bir dönem Liverpool ile de geçen Arda Turan'ın performansını nasıl bulduğu şeklindeki soru üzerine önce, ''Kim?'' diyen, daha sonra Arda'nın isminin tekrarlanması üzerine de, ''Kaç numara?'' ifadelerini kullanan Dalglish, daha sonra ''Ben sadece kendi takımımı izliyorum, rakip takımla ilgilenmiyorum'' yanıtını verdi. Dalglish, Galatasaray taraftarı ve Türk Telekom Arena Stadı'nı da etkileyici bulduğunu belirtti. -YENİ TRANSFER MELO- Felipe Melo ve Milan Baros, karşılaşmanın ardından, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Melo, karşılaşmada iyi bir performans sergilediğinin belirtilmesi üzerine, ''Taraftar şu anda fizik olarak yüzde 50'imi gördü. Tabiki daha çok antrenmana, takımla daha çok çalışmaya ihtiyacım var. Galatasaray'da iyi bir başlangıç yapmak beni mutlu etti. Galatasaray'a gelmemin bana Tanrı'nın bir lütfu olduğunu söylemiştim. Yine aynı duyguları hissediyorum. Hazırlık maçı olmasına karşın taraftarlar çok büyük ilgi gösterdi. Şampiyonluğa giderken nasıl olacağını hiç düşünemiyorum'' diye konuştu. Karşılaşmada 2 gol atan Milan Baros ise kendisinin gol atmasından ziyade takımın ortaya koyduğu futbolun daha önemli olduğunu söyledi. Maçta takımın iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Baros, ''Böyle oynadığımız sürece gelecek sezon için korkmamıza gerek yok'' dedi.