-TERİM: OYUNCULARIM KEYİF VERDİLER BOCHUM (A.A) - 24.07.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İnter Milan karşısında mücadele eden oyuncularının beklenenin üstünde futbol oynadıklarını belirterek, ''Oyuncularım bugün beklenenin de üstünde keyif aldılar ve keyif de verdiler'' dedi. Terim maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada takımda 8 kişinin aşağı yukarı aynı isimlerden oluştuğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Bir şeyi görmek istiyoruz. Bazı arkadaşlarımızın bazı yerlerde neler yapacağını hazırlık kamplarında görmek istiyoruz. Ujfalusi'yi alırken hem sağ bek, hem stoper olarak düşünmüştük. Bugün de sağ bekte güzel oynadı. Gerçi takım da iyi oynadı. Daha çok alacağımız yol var, kat edeceğimiz mesafe var. Oyuncularım bugün beklenenin de üstünde çok keyif aldılar ve keyif de verdiler. Bundan sonra özellikle fizik ve taktik çalışmaların da üzerine koyarak gidersek, inşallah daha iyi durumda kalırız. İyi bir hazırlık maçıydı.'' Taraftarlara da teşekkür eden tecrübeli teknik adam, ''Bochum stadı doluydu. Müthiş bir seyirci sürekli destekledi. Biz onlarsız bir şey yapamayız. Başarılarda göğüslenmesi gereken başarısızlıkları da beraber halledebiliriz. Hakikaten muhteşemdi'' dedi. Almanya kampının çok güzel geçtiğini dile getiren sarı kırmızılı teknik adam , ''Kamp çok güzel geçiyor Türkiye'de anormal bir sıcak hava haberi alıyoruz. Burada yağmur ve serin muhteşem bir ortam var. Müthiş bir sevgi seli. Dolayısıyla tüm Almanya'daki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Açıklanacak herhangi bir habere göre tekrar birlikte olabiliriz'' diye konuştu. Futbolcuların performansını beğendiğini belirten Terim, şöyle dedi: ''Bizim nasıl oynadığımız hangi felsefeyle oynadığımızı bilen oyuncular... Hakan Balta 2008'in en önemli oyuncusuydu. Ümit ediyorum üzerine koyarak gidecektir. Bir takım sıkıntıları oluyor takımların aşacağız bunları. Bugün hakikaten müthiş performans gösterdi. Bu tip maçları bu yüzden seviyorum. Eleştiriyi de rahat yapabiliriz. Hazırlık maçından da öte bir hazırlık maçı. Büyük maçlar bunlar. Uzun süredir oynamayan bir Baros'tan bahsediyoruz. Şu anda daha çalışması gereken kat etmesi gereken çok mesafe var. Kilit anahtar sözcüklerden bir tanesi özgüven. Bizim için çok önemli bir kelime. Bunu hayata geçirmek zorundayız. Gökhan'la Servet biliyorsunuz milli takımda da beraber oynadılar. Benim dönemimde... Tabii ikisinin iyi olduğu zaman özgüveni olduğu zaman başka alternatifleri başka yerde deneme şansımız da oluyor. Kalemizde neredeyse gol pozisyonu görmedik. Etoya karşı Pandeve karşı Pazzini'ye karşı kolay değil bunlar. Bence biraz kendilerine geldiler. Soyunma odasında duyduğum sesler, son zamanlarda görmeye duymaya alışık olmadığımız sözlerdir. Bu çok önemli bizim için. Bunun üzerine koyarak gideceğiz. Gökhan da bu sene az sakatlanacak. Hiç sakatlanmadığı kadar sakatlanacak. Nasipse 1-2 ay sonra düşüncem. Allah korusun kimse sakatlanmasın da...'' Yapılan testlerde hiç iyi durumda olmadıklarını vurgulayan Fatih Terim, ''Fizik testlerde hiç iyi durumda değiliz. Bir takım şeyleri söküp atmak çok kolay olmuyor. Buna rağmen böyleyiz. Arda'yı son zamanlarda hiç böyle istekli canlı seyredemedik. O yüzden fizik kalitemiz arttıkça diğer kaliteler de artacaktır'' dedi. Melo'yu Liverpool maçında oynatmayı düşündüğünü dile getiren Terim, herkesin yeni takımı İstanbul'da görmesini istediğini ancak Melo'nun tam anlamıyla hazır olmadığını kaydetti. Takımın ana şablonunun oyun felsefesi ve anlayışı olarak İnter karşısında oynanan futbol olduğuna işaret eden Terim, ''Biliyorsunuz rakamlara çok itibar etmeyen biriyim. Oyun anlayışı benim için çok önemli. Bunun içerisinde bir forvet olur, iki forvet olur o önemli değil ama oyun anlayışı daha önemli. Biz kamp planımızı programımızı 5-6-7 ağustos olarak belirledik ama çıkacak her türlü karara göre saygılıyız. Bir şikayetimiz ya da bir sızlanmamız olmaz. Biz aşağı yukarı birkaç gündür yeni turnuvalar, yeni kamp yerleri bakıyoruz. Çünkü çok doğru hareket ettiğimiz açık. 40 dereceye yakın sıcaklıkta fizik ortamlarının sağlıklı olmayacağı bir ortama gidiyoruz. Bu yüzden tekrar yerimizi değiştirebiliriz'' diye konuştu. Terim, Ayhan Akman'ın seyrici tarafından ıslıklanması konusunda da şunları söyledi: ''Galatasaray taraftarı bizim için çok önemli. Paylaşımımız çok önemli. Galatasaray taraftarı bizim büyük başarılarımızdaki en önemli etken. Hatta Galatasaraylılık ruhunu getirmekte en önemli etkenlerden bir tanesi. Onların bana çok yardımı olacak. Onun için herhangi bir oyuncumuza genel olarak böyle davranmazlar. O yüzden onlara yakışan şey hizmet edene sevgi göstermektir. İyi oynamayabilir insanlar kötü oynayabilir ki bugün Ayhan kötü değildi. Biz de elimizi kaldırdıktan sonra sustular zaten. Oyuncularına sahip çıkan, sevecen davranan kızgınlığı varsa zeki jestlerle belli eden bir taraftardan konuşuyoruz. Daha yumuşak davranacaklardır. Bize hizmet eden herkes önemlidir. Ayhan'a da üzüldüm bugün. Öyle bir durumun oluşacağını bilsem çıkarmazdım. Onlardan rica ediyorum her oyuncumuza eskisi gibi sevgilerini göstermelerine devam etsinler. Onların başında çok önemli bir Galatasaraylı var. Sevgi verdikleri gibi güvenlerini mahcup etmeyiz'' ifadelerini kullandı.