Terim İsrail yolunda

T24 - A Milli Takımımız'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'e İsrail'den kanca..



İsrail basınında bugün yer alan haberlerde Terim'in ismi milli takım hoca adayları arasında gösterildi..



İsrail Futbol Federasyonu Başkanı Avi Luzon'un şu an takımı çalıştıran Dror Kashtan ile devam etmeyeceği açıklamalarına yer veren Haaretz gazetesi başkanın üzerinde durduğu isimlerin Fatih Terim'in yanısıra İtalyan Roberto Donadoni ve Hollandalı Ronald Koeman olduğunu iddia etti.



Gazete, İsrail Milli Takımı'nın başına yabancı bir ismin gelmemesi halinde eski futbolcuları Eyal Berkovic'in milli takımda görev alacağını yazdı.



Bilindiği gibi A Milli Takımımızı çalıştırdıktan sonra Türkiye'den bir takımda görev almayacağını söyleyen Terim yurt dışından gelecek tekliflere açık olduğunu söylemişti.





