Terim: İsmimi daha çok duyacaksınız

T24 - A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, ''İsminiz medyada çok sık geçiyor. Yeşil sahalarda ne zaman göreceğiz'' şeklindeki soruyu, ''Yakın zamanda daha çok geçecek'' diyerek yanıtladı.



Fatih Terim, WOW Kongre Merkezi'nde Trabzonspor'un eski oyuncularından ALS hastası İsmail Gökçek'in başkanlığını yürüttüğü ALS-MNH Derneği'nin gecesine katıldı.



Kongre merkezine girişte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Terim, futbol ailesi üyeleri arasında duygusal bir bağ olduğunu kaydederek, ''Bu tür organizasyonlara katılmaya ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Herkesin de bu tür yardımlarda bulunması her halde bir birey olarak vazifesi. Vicdan olarak da insanı rahatlatan bir şey'' dedi.



Fatih Terim, bir basın mensubunun ''Medyada sıkça isminiz geçiyor. Sizi yeşil sahalarda ne zaman göreceğiz'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Benim ismim geçiyor. Tabii ki geçmeli de. Yakın zamanda daha çok geçecek. O zaman konuşuruz'' şeklinde konuştu.





