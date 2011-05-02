T24 LogoT24 Logo
Spor

Terim: İsmimi daha çok duyacaksınız

Terim, ''İsminiz medyada çok sık geçiyor. Yeşil sahalarda ne zaman göreceğiz'' şeklindeki soruyu, ''Yakın zamanda daha çok geçecek'' diyerek yanıtladı

02 Mayıs 2011 03:00

T24 - A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, ''İsminiz medyada çok sık geçiyor. Yeşil sahalarda ne zaman göreceğiz'' şeklindeki soruyu, ''Yakın zamanda daha çok geçecek'' diyerek yanıtladı. 

Fatih Terim, WOW Kongre Merkezi'nde Trabzonspor'un eski oyuncularından ALS hastası İsmail Gökçek'in başkanlığını yürüttüğü ALS-MNH Derneği'nin gecesine katıldı.

Kongre merkezine girişte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Terim, futbol ailesi üyeleri arasında duygusal bir bağ olduğunu kaydederek, ''Bu tür organizasyonlara katılmaya ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Herkesin de bu tür yardımlarda bulunması her halde bir birey olarak vazifesi. Vicdan olarak da insanı rahatlatan bir şey'' dedi.

Fatih Terim, bir basın mensubunun ''Medyada sıkça isminiz geçiyor. Sizi yeşil sahalarda ne zaman göreceğiz'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Benim ismim geçiyor. Tabii ki geçmeli de. Yakın zamanda daha çok geçecek. O zaman konuşuruz'' şeklinde konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24