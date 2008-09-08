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Spor

Terim İngiltere'ye mi gidiyor?

Menajer Mel Goldberg, Setanta Spor Servisi'ne yaptığı açıklamada Newcastle'da Keegan'ın boşluğu için Terim'in adaylar arasında olduğunu söyledi

08 Eylül 2008 03:00

Kevin Keegan'ın görevi bırakmasının ardından, Newcastle kulübesine tanıdık bir simanın geçeceği konuşulmaya başlandı. Menajer Mel Goldberg, Setanta Spor Servisi'ne yaptığı açıklamada Newcastle'da Keegan'ın boşluğu için Terim'in adaylar arasında olduğunu söyledi

Setanta'ya demeç veren Fatih Terim'in menajeri Mel Goldberg, Türk hocanın Newcastle'ın adaylarından birisi olduğunu belirtti.

Goldberg "Fatih Terim de dahil olmak üzere her menajer, Newcastle'da çalışmaya can atar. Tutkulu taraftarlarıyla Newcastle, gerçekten büyük bir kulüp. Ve bu göreve doğru adamı getireceklerine eminim" diye konuştu.

Şimdi Fatih Terim'in, Federasyondaki eski yönetimle imzaladığı sözleşmeye sadık kalıp kalmayacağı merakla bekleniyor.

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