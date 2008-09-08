Terim İngiltere'ye mi gidiyor?

Kevin Keegan'ın görevi bırakmasının ardından, Newcastle kulübesine tanıdık bir simanın geçeceği konuşulmaya başlandı. Menajer Mel Goldberg, Setanta Spor Servisi'ne yaptığı açıklamada Newcastle'da Keegan'ın boşluğu için Terim'in adaylar arasında olduğunu söyledi



Setanta'ya demeç veren Fatih Terim'in menajeri Mel Goldberg, Türk hocanın Newcastle'ın adaylarından birisi olduğunu belirtti.



Goldberg "Fatih Terim de dahil olmak üzere her menajer, Newcastle'da çalışmaya can atar. Tutkulu taraftarlarıyla Newcastle, gerçekten büyük bir kulüp. Ve bu göreve doğru adamı getireceklerine eminim" diye konuştu.



Şimdi Fatih Terim'in, Federasyondaki eski yönetimle imzaladığı sözleşmeye sadık kalıp kalmayacağı merakla bekleniyor.