Terim ikinci penaltıda izin verdi

Süper Lig'de normal sezonun son haftasında Manisaspor'a konuk olan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera attığı golle geceye damga vurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Manisaspor'a konuk olan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera penaltıdan attığı golle gecenin konuşulan ismi oldu.

Manisaspor maçında 46. dakikada kazanılan ilk penaltıyı kaleci Fernando Muslera'nın kullanması için Galatasaraylı taraftarlar tezahuratta bulunurken bu isteğe izin çıkmadı. Topun başına geçen Selçuk İnan takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Ancak karşılaşmanın 83. dakikasında Manisaspor karşısında ikinci kez penaltı kullanma hakkı kazanan Galatasaray'da bu kez kaleci Fernando Muslera topun başına geçti.