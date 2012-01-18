Terim: Herkes eteğindeki taşları dökmeli

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalya'da düzenlenen "Türkiye Spor Yazarları Dermeği (TSYD) 49. Yıl Sporun Zirvesi Semineri"nde konuştu.Terim, 26 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirilecek TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda herkesin eteğindeki taşları dökmesi gerektiğini savundu.Terim, toplantıda kulübünün duruşunun önemli olduğunu, ancak kendisinin de bir oy hakkını elinde bulundurduğunu vurguladı.Terim, "TFF, gelişen olaylar sonrasında bir duruş sergiliyor. Federasyon, 'Geldiğimiz bu noktada genel kurula gitmekle, ben son durumu resmi mecrada tartışmaya açıyorum' diyor. Kulislerde konuşulan bütün konuların orada konuşulmasını istiyor" dedi."Bizim de büyük millet meclisimiz orası" ifadesini kullanan Fatih Terim, "(Futbolun paylaşanları, bütün bileşenleri, burada doğru zeminde tartışın) diyor. Bir takım kararları verme yetkisi genel kurulda olduğuna göre, burada oy vermeye hak kazanan kişilere diyor ki; 'Paydaşlar, dedikodudan uzak orada tartışın ve Türk futbolunun adına en doğru kararı verin' diyor. Buradan benim aldığım bu. Futbolun gerçek sahipleri futbolu enine boyuna tartışacaktır. Verilecek karar da Türk futbolunun yönünü, yolunu yurdunu da değiştirecektir.Olaya sadece 58. madde olarak bakmıyorum. Aynı zamanda Türk futbolunun geleceği ile ilgili sorumluluğu da genel kurul ilk defa daha fazla hissedecektir. Futbola yön verenler bir kurumu temsil ediyor. Çok önemli bir sorumluluk alacaklardır. Alınan kararlar ne olursa olsun, sonuçları hep beraber önümüzdeki yıllarda görülecektir. Bu kararın sonuçları spor kulüplerinde, Türk futbolunda görülecektir. Tarihi bir görev taşıyor genel kurul" ifadelerini kullandı.