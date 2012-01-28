-Terim: Haftalar sonra mağlup olduk BURSA (A.A) - 28.01.2012 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 yenildikleri Bursaspor maçına ilişkin olarak, ''Haftalar sonra mağlup olduk. Gole kadar Bursaspor'un pozisyonu yoktu'' dedi. Terim, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, özellikle ilk yarıda 3-4 net pozisyon ürettiklerini, ancak değerlendiremediklerini söyledi. ''Galatasaray 5-6 pozisyona giriyorsa atmalı. Zaten yenemezseniz 2 puan kaybediyorsunuz. Böyle 3 puan kaybettik'' diyen Terim, şöyle devam etti: ''Bursaspor'u tebrik ediyorum. Daha becerikli olmalıydık. Türkiye liginin en çok gol atan takımına bu durum yakışmadı ama futbolda bu tür şeyler oluyor. Olmasa iyiydi ama oluyor. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Haftalar sonra mağlup olduk. Gole kadar Bursaspor'un pozisyonu yoktu.'' Bir gazetecinin, ''Milan Baros'un sakatlığı sonrası Galatasaray gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Ara transferde transfer istemiştiniz'' değerlendirmesi üzerine Terim, ''Milan Baros 4-5 maçtır yok. Belki ileriki haftalarda oynatabiliriz. Kadrodaki tüm oyunculardan faydalanıyoruz. Transfer konusunu konuşmaktan ise sıkıldım. Başkanımız da daha önce, 'hoca söyler biz transferi yaparız' demişti. Söyledik, yapmak için uğraşıyorlar ama olmuyor, yapacak bir şey yok. Yenilgimizin transferle ilgili yok'' değerlendirmesinde bulundu. Terim, ''Galatasaray pozisyon üretmekte zorlandı. Bunu neye bağlıyorsunuz?'' sorusunu ise ''Başka maçları mı seyrediyoruz. Bursaspor ile oynuyorsunuz ve rakibi kendi sahasına hapsediyorsunuz. Elmander'in Sercan'ın kaçırdığı pozisyonlar var. Golü bulursanız rahat olursunuz. İkinci yarıya da çok iyi başladık ama alakası yokken yediğimiz gol bizi demoralize etti. Golden sonra da iyi oynadık'' diye yanıtladı. Bayan taraftarların sorulması üzerine Terim, ''Atmosfer güzeldi ama küfürleri yakıştıramadım'' değerlendirmesinde bulundu. Terim, hakem Fırat Aydınus'ın yorumuyla ilgili soruyu ise, ''Bir şey söylemeyeyim. Sezon başından beri bir şey demiyorum. Çünkü benim sebep aramak gibi bir niyetim hiç olmadı. Ben hiçbir zaman bahane üretmedim, bahaneyi de kabul etmedim. Başarımı buna borçluyum'' diye cevapladı.