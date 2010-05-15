Terim Galatasaray'ın başına mı geliyor

T24

Galatasaray’da teknik direktör konusunda dün akşam sıcak gelişmeler yaşandı. Başkan Adnan Polat’ın özel teknesinde Fatih Terim’le görüştüğü haberi ajanslara bomba gibi düşerken, ünlü çalıştıcı ortaya atılan bu gelişmeyi yalanladı.Milliyet’e konuşan Terim, “Adnan Polat’la en son Sabri’nin düğününde bir araya geldik. İkimiz de şahittik. Ondan sonra ne bir telefon görüşmesi ne de yüzyüze görüşme oldu. Bu tür spekülasyonlar nereden çıkıyor, bilmiyorum” dedi.Tecrübeli hoca, “Birilerinin benimle ilgili temennisi bu yönde olabilir. Ama beni tanıyanlar bu şekilde işlerin içinde olmayacağımı da bilir” diye konuştu.Terim, geçen sezon başında da kendisine teklif geldiğini ancak kabul etmediğini de söyleyerek, “Ligin bitimine iki gün var ve böyle bir söylenti günlerdir çalkalanıyor. İnsanlar bana bir telefon kadar yakın. Açıp sorsalar zaten yalanlayacağım. Yarın (bugün) da ‘Adnan Polat’la yemek yediler’ şeklinde haberler çıkarsa, gereken açıklamaları yaparım” ifadelerini de kullandı.Milli takımı bıraktıktan sonra bir süre dinleneceğini ve Avrupa’ya açılacağını belirttiğini vurgulayan Terim, “Gelişmeleri ben de yakından takip ediyorum ama bir takım yakıştırmalar yaparken duygusallıktan kaçınıp, gerçekçi olmak lazım. Galatasaray’ın başında şuan bir hocası var ve bu tarz haberler ona saygısızlıktır” diyerek sözlerini tamamladı.