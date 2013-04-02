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Spor

Terim ‘Draxler’ dedi, Schalke 12 milyon euro istedi

Galatasaray, Schalke'nin genç yıldızı Draxler'ın transferi için girişimlere başladı

02 Nisan 2013 11:34

G.Saray Şampiyonlar Ligi 2. turunda Alman temsilcisi Schalke ile karşılaşırken her iki maçta da sarı-kırmızılıları en çok bunaltan isim olan Julian Draxler, teknik direktör Fatih Terim’in yeni sezon için transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.

19 yaşındaki orta saha bu iki maçla birlikte adından söz ettirirken ilk hamle Kasımpaşa’dan geldi. Başkan Zafer Yıldırım, Alman ekibinin kapısını çalarken Draxler için Schalke’nin istediği rakam 12.5 milyon Euro oldu.

Bundesliga temsilcisi ile 2016 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu için istenen rakam Kasımpaşa’nın geri adım atmasına neden olurken G.Saray da bu oyuncuyu ısrarla kadrosuna katmak istiyor.


Yönetim indirim peşinde


Fatih Terim’in başkan Ünal Aysal’dan transferini istediği oyuncu için sarı-kırmızılılar Sneijder’i almadan önce de bir görüşme yaparken Hollandalı yıldızda karar kılınmıştı.

Ancak gelecek sezona daha iddialı bir kadro kurmayı planlayan Aysal yönetimi, orta sahada hücuma yönelik görev yapan ve aynı zamanda sağ ve sol kanatta da oynayan Draxler için 12.5 milyon Euro’luk isteğine rağmen indirim yapabilmek için Schalke’nin nabzını yoklamaya başladı.

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