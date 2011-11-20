Terim, Beşiktaş karşısında ilk peşinde

T24 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray İnönü Stadı'nda bugün karşı karşıya gelecek. İnönü’de Beşiktaş’a karşı lig galibiyeti bulunmayan Fatih Terim ilki başarmak istiyor.





Beşiktaş ve Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bugün yapacakları maçla birlikte İnönü Stadı'nda 160. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında, geçmişte değişik adlarla anılan, bugünkü ismiyle Fiyapı İnönü Stadı'nda şimdiye dek 159 maç yapılırken, Galatasaray 56, Beşiktaş 47 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 56 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.



Sarı-kırmızılılar, İnönü Stadı'nda siyah-beyazlı fileleri 208 kez havalandırırken, Beşiktaş ise 179 gol attı.



Galatasaray, İnönü Stadı'nda en farklı skorlu galibiyetini TSYD Kupası maçında 6-0'lık sonuçla alırken, Beşiktaş ise Dolmabahçe'de en fazla 2 farkla galip gelebildi.



Ezeli rakiplerin geçen sezon İnönü Stadı'ndaki lig maçını Beşiktaş, Mehmet Aurelio ve Simao Sabrosa'nın golleriyle 2-0 kazandı.

Galatasaray büyük maçlarda zorlanıyor



Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, son dönemde ''büyük'' maçları kazanmakta oldukça zorlanıyor.



Sarı-kırmızılı futbol takımı, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmış takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor ile 2010 yılının başından bu yana oynadığı maçlardan sadece 1'ini, o da son randevuda Bursaspor'u 87. dakika golüyle yenebildi.



''Cim Bom'', bu 4 takımla 2010 yılının başından beri yaptığı 13 lig maçından 3'ünde berabere kalırken, 9 kez yenildi, sadece 1 kez galibiyet alabildi.



Galatasaray, söz konusu maçlarda sadece 5 gol atabilirken, kalesinde ise 17 gol gördü.



Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında yarın yapılacak sezonun ikinci derbisi öncesi Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, Galatasaray'da ise Tomas Ujfalusi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sezon başından bu yana 3'er sarı kartı bulunan bu futbolcular derbide de sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.



Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor, Galatasaray ise kendi evinde Sivasspor ile karşılaşacak.

Terim için ayrıca önemli



Beşiktaş ile Galatasaray arasında bugün Fiyapı İnönü Stadı'nda yapılacak derbi maç, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim için ayrı bir önem taşıyor.



Galatasaray'ın başında 3. dönemindeki ilk derbi maçına çıkacak olan tecrübeli teknik adamın lig maçlarında şimdiye dek Beşiktaş'a karşı İnönü Stadı'nda galibiyeti bulunmuyor.



''Cim Bom''un başında ulusal ve uluslararası birçok başarıya ve ilke imza atan Fatih Terim, henüz Dolmabahçe'de ezeli rakip Beşiktaş'a karşı lig galibiyeti göremedi. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile İnönü Stadı'nda yaptığı 6 lig maçından 2'sini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, hiç galip gelemedi.

Galatasaraylıların tribünü kadın ve çocuklara



Beşiktaş Kulübü, ''4 Büyükler'' arasındaki maçlarda stada konuk takım taraftarının alınmaması ortak kararı sonrası, Galatasaray ile oynanacak derbi maçında sarı-kırmızılı taraftarların alınmayacağı bölümü kadın ve çocuk taraftarlara tahsis etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, 4 büyük kulübün kendi aralarında oynadığı maçlara konuk takım seyircisinin alınmaması kararı sonrasında, Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar için daha önceden ayrılan tribünün, yönetim kurulunun aldığı kararla, daha fazla sayıda kadın ve çocuk taraftarın maça gelebilmesi amacıyla onlara tahsis edildiği bildirildi.



Eski açık tribündeki söz konusu bölüm 1600 koltuk kapasiteli.

Beşiktaş'a Milli Maç araları yaramıyor



A Milli Takım'ın Hırvatistan ile yaptığı EURO 2012 elemeleri play-off maçları nedeniyle lige verilen aranın ardından oynanacak derbi, Beşiktaşlıları endişelendiriyor.



Siyah-beyazlılar bu sezon milli maçların ardından oynadığı 2 lig maçını da yitirdi.



A Milli Takım'ın EURO 2012 elemelerinde 2 ve 6 Eylül'de Kazakistan ve Avusturya ile yaptığı maçlarından ardından başlayan Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Eskişehirspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, 7 ve 11 Ekim'de Almanya ve Azerbaycan sınavları sonrasında da kendi evinde Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu.



Galatasaray ise bu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 yenilirken, Bursaspor'u 2-1 yendi.

Galatasaray'ın maçları ilk yarıda bitiyor



Galatasaray, bu sezon ligde ilginç bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılı takım, geride kalan 10 maçında da ilk yarılar bitimindeki performansını maç sonuna da yansıttı.



''Cim Bom'', bu sezon ilk yarılar sonunda önde olduğu maçları kazandı, geride olduğu maçları yitirdi, berabere geçtiği maçları da eşitlikle tamamladı.

Beşiktaşlılar Van'ı unutmayacak



Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının Galatasaray ile bugün oynayacağı derbi maçta, Van'daki depremzedeler için yeni bir etkinlik düzenleyecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, Van'daki depremzedelerin sıkıntılarına dikkati çekmek için güneş pankartı açacak.



Taraftar grubu ''Çarşı''nın internet sitesinde yer alan bilgide, ''Galatasaray maçının 65. (Van'ın plakası) dakikası, Van'da naylon çadırda -15 derecede kalan insanların çektiği acılara ortak olduğumuzu ve onlarla beraber bizim de üşüdüğümüzü göstermek için üstlerimizi çıkarıyoruz ve aynı anda kapalıda açacağımız güneş pankartını bir süre sonra sağ tarafa doğru elden ele uzatarak yeni açığa yolluyoruz. Bu şekilde pankart bütün stadı dolaşacak'' ifadeleri yer aldı.



Öte yandan, siyah-beyazlı taraftarlar, Van'da yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarabilmek amacıyla kampanya başlatıyor.



Kızılay ile ortaklaşa gerçekleşecek kampanya boyunca, taraftarlar Kızılay'ın belirleyeceği hesaplara maddi yardımda bulunabilecek. ''Van üşüyor, acının coğrafyası olmaz'' sloganıyla başlatılan kampanyada taraftarlardan ayrıca, derbi maça gelinirken bağışlamak için kışlık kıyafetler getirilmesi de istendi.



''Çarşı'' grubu, 10 gün boyunca taraftarların maç öncesi buluşma yeri olan Kazan Birahanesi önünde yardım masaları oluşturulacağı ve yardımların daha sonra Süleyman Seba Spor Salonu'nda toplanıp, buradan da bizzat ''Çarşı'' tarafından, Beşiktaş Belediyesi'nin vereceği destekle Van'a götürüleceğini açıkladı.

Güvenlik önlemleri



Bu akşamki derbi için geniş güvenlik tedbirleri uygulanacak. Maçla ilgili hafta içinde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda, karşılaşma boyunca statta 300'ü polis, 600'ü özel güvenlik olmak üzere toplam 900 güvenlik görevlisinin görev yapacağı açıklanmıştı. Stat dışında ise toplam 1835 polisin görev yapacağı, toplam güvenlik görevlisi sayısının 2 bin 735 olacağı duyurulmuştu. Ancak, derbiye konuk Galatasaraylı taraftarların alınmayacağının açıklanmasının üzerine, daha önce açıklanan bu sayılarda indirime gidilmesi bekleniyor.

Medyanın ilgisi büyük



Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak sezonun ikinci derbi maçında adeta bir medya ordusu görev yapacak.



Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak dev maç için Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne (TSYD) 255 gazeteci akredite oldu.



Stattaki 170 kişilik basın tribünü için bu rakamın çok üzerinde talep geldiği, dev maçta saha içinde de 85 foto muhabirinin görev yapacağı açıklandı.



Derbiyi izleyecek gazeteciler arasında 5 de yabancı medya mensubunun bulunduğu bildirildi.

Rekabetin en faal golcüsü Baroş



İki takımın bu sezonki kadrosunda bulunan oyuncular içinde rekabette en golcü isim Galatasaraylı Milan Baros.



Çek futbolcunun derbilerde Beşiktaş'a karşı 5 maçta toplam 5 golü bulunuyor.



Beşiktaş'ta ise İbrahim Toraman'ın Galatasaray'a 2 golü var.

Quaresma "siftah" peşinde



Derbide Beşiktaşlıların gözü Ricardo Quaresma'nın üzerinde olacak. Performansıyla artık eleştirilmeye başlanan Portekizli yıldız, uzun süreli gol hasretine derbide son vermeyi amaçlıyor.



''Q7'', Beşiktaş formasıyla ligdeki son golünü geçen sezon 24 Nisan 2011 tarihinde deplasmanda Konyaspor'a penaltıdan atarken, Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 11 Mayıs 2011'de Kayseri'de attığı golün ardından suskunluğa büründü.



