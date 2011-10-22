-Terim: Bazen çok isteseniz de olmuyor ANTALYA (A.A) - 21.10.2011 - Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, Medical Park Antalyasor maçında oyunu kontrol altında tutmalarına rağmen pozisyona giremediklerini, bu nedenle 2 puan kaybettiklerini söyledi. Fatih Terim, maçın ardından yaptığı açıklamada, deplasmanda 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu belirtti. Yakaladıkları 3 puan serisini devam ettirmek için sahaya çıktıklarını vurgulayan Terim, zaman zaman oyunu kontrol altında tutmalarına rağmen genel anlamda iyi oynamadıklarını ifade etti. Ligin uzun bir maraton olduğunu ve zaman zaman bu tür sonuçlar çıkabileceğini dile getiren Terim, rakibe son dakikadaki Ali Tandoğan'ın şutu dışında pozisyon vermediklerini söyledi. Oyunu genel anlamda kontrol altında tutmalarına rağmen gol pozisyonuna giremediklerine ve bu durumun üzüntü verici olduğuna değinen Terim, ''Bu tip maçlarda da atmazsanız oyunu çözemiyorsunuz. Gol atamayınca rakibin direnci ve morali artıyor. Morali arttıkça da daha iyi savunma yapıyor. Bu da oyunu daha zor bir hale getiriyor'' dedi. Terim, gazetecilerin, ''Kazım ve Engin'in yokluğunda oyunculardan istediğiniz performansı alabildiniz mi?'' yönündeki sorusu üzerine, yedek kulübesinde bekleyen oyuncuların bu tip durumları kendilerine şans olarak görmeleri ve ona göre davranmaları gerektiğini söyledi. Her oyuncunun o formayı alması ve bir daha bırakmaması gerektiğini vurgulayan Terim, ''Oyuncular formaları bırakmamalı ki bizim de alternatif futbolcu sayımız çok olsun. Takımı kurarken zorlanmalıyım. Güzel bir seviyede rekabet olmalı, bu durum bize de olumlu bir şekilde yansımalı'' diye konuştu. Galatasaray gibi takımlarda oyuncu değişikliklerinin fark etmemesi gerektiğine işaret eden Terim, ''Ben açıkçası 'Oynarız, gol kaçırırız, gol yeriz' diye düşünüyorum. Ama bugün çok az pozisyona girdik. Onun için açık ve net bir şekilde 'iyi oynamadık' diyorum'' dedi. Eksikliklerin kötü oyun için bahane olmaması gerektiğinin altını çizen Terim, ''Burada hata aranıyorsa kendimden başlanmalı'' ifadesini kullandı. -''Hakeme tepkim oldu''- Gazetecilerin hakemle ilgili sorularını da yanıtlayan Terim, şöyle konuştu: ''Hakeme tepkim oldu. Ben sadece oynamak isteyen takımın antrenörüyüm. Takımımın oynama isteği var, ben de bunun olmasını istiyorum. Yanlış anlaşılmasın, Antalyaspor'un mücadelesine de saygı duyuyorum. Ancak karşılaşmanın son 10 dakikasında sakatlıklar nedeniyle maç en az 3-4 dakika durdu. Uzatmalar çok azdı. Bundan sonra uzatmalara dikkat edilmesi gerekiyor. Ben o uzatma dakikalarında iyi oynarım, kötü oynarım ya da gol yerim kimseyi ilgilendirmez.'' -Medical Park Antalyaspor cephesi- Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından Galatasaray maçına toparlanmak için çıktıklarını söyledi. Geçici başarısızlıkların kendilerini hedeften uzaklaştırma gibi bir durumu yaratmadığını dile getiren Özdilek, bu ülkenin en önemli takımlarından birine karşı sahada iyi bir mücadele verdiklerini belirtti. Her iki takımın da kontrollü ve birbirinin açığını kovalayan bir oyun sistemiyle oynadığını ifade eden Özdilek, ''Son dakikada maçın en net pozisyonunu bulduk. Golle bitirebilseydik bugün sahadan galibiyet ile ayrılabilirdik. Takım mücadelesini, savunmasını, isteğini yeniden kazanmış olmamız beni mutlu etti. Futbolcularım bugün yüreklerini ortaya koydu. Bu tür sahalarda bütçeler değil, yürekler çok önemlidir'' diye konuştu.